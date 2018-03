Brand in Halle auf Ex-Saurer-Areal in Arbon

BRAND ⋅ In einem Gewerbegebäude auf dem ehemaligen Saurer-Areal im thurgauischen Arbon ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache ist unklar.

Passanten hätten kurz vor 22.45 Uhr gemeldet, dass Rauch und Flammen aus der früheren Lagerhalle des Fahrzeugherstellers Saurer aufsteigen würden, sagte ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Die Feuerwehr sei mit einem Grossaufgebot ausgerückt.

Nach Mitternacht war das Feuer laut Angaben des Sprechers unter Kontrolle. Verletzt worden sei niemand. An der Halle, in der sich Gewerberäume befinden würden, sei Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Bereits vor knapp sechs Jahren kam es auf dem Saurer-Areal in Arbon zu einem Grossbrand. Das Feuer vom Sommer 2012 zerstörte fünf Hallen, in denen bis Mitte der 1980er-Jahre Saurer-Lastwagen produziert worden waren. In den Hallen waren Firmen eingemietet. (sda)