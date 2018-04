Bill Cosby erhält Hausarrest und Fussfessel

SEXUELLER MISSBRAUCH ⋅ Der wegen schwerer sexueller Nötigung schuldig gesprochene US-Entertainer Bill Cosby darf bis zur Verkündung seines Strafmasses sein Haus nicht mehr verlassen. Der 80-Jährige müsse eine elektronische Fussfessel tragen, ordnete Richter Steven O'Neill am Freitag an.

Lediglich für Arzt- oder Anwaltsbesuche nach schriftlicher Genehmigung vom Bewährungshelfer darf er aus dem Haus. Dabei darf er sich nur im Heimatbezirk Montgomery County oder einem der vier umliegenden Bezirke bewegen. Cosbys Haus liegt in einem Vorort von Philadelphia im Staat Pennsylvania.

Cosbys Strafmass soll bis Anfang Juli verkündet werden, ein Termin dafür steht noch nicht fest. Der einst sehr beliebte Entertainer könnte den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Uni erkennt ihm Titel ab

Die Temple University in Florida, die Cosby 1991 einen Ehrenabschluss verliehen hatte, erkannte ihm diesen Titel unterdessen ab. Cosby hatte die Universität 1971 beendet und sass seit 1982 ehrenamtlich in deren Kuratorium. Dort lernte er auch die Angestellte Andrea Constand kennen, die Cosby nun erfolgreich verklagte. Zuvor hatten mehr als ein Dutzend Hochschulen in ganz USA ihre an Cosby verliehenen Ehrenabschlüsse zurückgenommen.

"Der Weg zu diesem Schuldspruch war ein langer", sagte Staatsanwalt Kevin Steele und lobte Constand und andere Zeugen im Prozess für ihre Aussagen. Er hoffe, dass Cosbys Schuldspruch den Weg für weitere Opfer sexueller Übergriffe ebnen würde, teilte Steele mit. (sda/dpa)