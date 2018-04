Auf Mäusejagd

MÄUSEBEKÄMPFUNG ⋅ Frühlingszeit ist Jagdzeit. Mäusejagdzeit. Kathrin Hirsbrunner, professionelle Feldmauserin, hat in bald 13 Jahren gegen 100'000 Wühlmäuse gefangen. In einem Seminar in Oberdorf zeigt sie Bauern, wie man Mäuse fängt.

Anzeige:

Anzeige: