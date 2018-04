Ariane-Rakete bringt zwei Satelliten ins All

RAUMFAHRT ⋅ Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten erfolgreich ins All gebracht. Die Trägerrakete hob am späten Donnerstagabend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab, wie der europäische Raketenbetreiber Arianespace mitteilte.

Anzeige:

Anzeige: