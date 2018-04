17-Jährige flüchten mit gestohlenem Wagen

FAHRERFLUCHT ⋅ Mit einem gestohlenen Lieferwagen sind zwei 17-Jährige am Sonntagmorgen vor einer Polizeipatrouille geflüchtet. Sie fuhren in hohem Tempo in einen Wald bei Regensdorf, wo sie Wanderer gefährdeten. Schliesslich flüchteten sie zu Fuss weiter. Einer wurde verhaftet.

Der andere ist noch auf der Flucht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Sie sucht Zeugen und bittet auch die Wanderer, sich zu melden. Der Patrouille war am Vormittag der weisse Lieferwagen aufgefallen, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der genaue Hintergrund des Fahrzeugdiebstahls und der Flucht ist gemäss Polizei unklar. Die Jugendanwaltschaft der Bezirke Bülach und Dielsdorf ermittelt. (sda)