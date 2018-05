15 Inder nach Vergewaltigung festgenommen

INDIEN ⋅ 15 Tatverdächtige sind in Indien nach der mutmasslichen Vergewaltigung und dem Mord an einer 16-Jährigen festgenommen worden. Unter ihnen seien die Hauptverdächtigen. Fünf weitere Menschen seien auf der Flucht, teilten lokale Behörden am Samstag mit.

