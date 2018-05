LOVE RIDE ⋅ Bei strahlendem Wetter haben am Sonntag 6000 Motorradfahrer ihren Weg an die 26. Love Ride nach Dübendorf ZH gefunden. An dem Benefizanlass zu Gunsten von behinderten Menschen nahmen insgesamt 10'000 Personen teil, rund 400'000 Franken Spendengelder kamen zusammen.

