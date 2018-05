Zwischen Hof und Meer

HÖRSPIEL ⋅ Die Ostschweizer Autorin Rebecca C. Schnyder hat für Radio SRF ihr zweites Hörspiel geschrieben. Ein feines Kammerspiel im Ausserrhoder Dialekt, in dem junge Protagonisten sich und ihren Platz im Leben suchen.

Julia Nehmiz

Plötzlich steht sie wieder auf seinem Hof – einfach so. Und bringt sein Leben durcheinander, und seine Gefühle. Julia und Martin haben sich fünf Jahre nicht mehr gesehen. Julia zog rastlos durch die Welt, schrieb Martin ab und an eine Postkarte. Martins Alltag spielt sich im gewohnten Trott auf seinem Hof ab, der irgendwo im Appenzellerland über einem Tal liegt.

«Öber em Tal», so hiess das erste Hörspiel der jungen Ostschweizer Autorin Rebecca C. Schnyder. Vor fünf Jahren wurde es von Radio SRF produziert. Nun folgt die Fortsetzung, «Dune am Meer», wieder von Radio SRF produziert. Und wieder ist es ein Zwei-Personen-Hörspiel, der Dialog zwischen Martin und Julia wird kammerspielartig fortgesetzt.

Vorsichtig nähern sich die beiden einander an, auf der langen Autofahrt ans Meer. Martin, der Bedächtige, Julia, die Spontane – doch so einfach ist es nicht. In den fünf Jahren seit ihrem letzten Wiedersehen ist viel passiert, und nicht alles mag und kann man sich gleich erzählen. Martin und Julia tasten sich aneinander heran. Die grösste Überraschung ist eigentlich gleich zu Beginn, dass Martin sich auf das kleine Abenteuer einlässt. Er bringt zwar viele Argumente ins Feld, warum er jetzt nicht mitkönne ans Meer, der Hof, die Arbeit, doch Julia lässt keines gelten.

Die Ausserrhoder Autorin Schnyder zeichnet ihre Figuren behutsam, gibt ihnen Konturen, spinnt die Geschichte der beiden fort. Gehören sie vielleicht doch zusammen, so verschieden sie auch sind? Schnyder lässt ihre Protagonisten in flirrend leichten Szenen über ihr Leben sinnieren, wo gehört man hin, wo will man sein, wer will man sein.

Nach dem Hören wünscht man sich eine Fortsetzung

Und wie in Teil 1 bringen die beiden Ausserrhoder Schauspieler Jeanne Devos und Philipp Lan­genegger die Figuren Julia und Martin zum Leben. Er mit kräftig ausgeprägtem Dialekt; zwischen schroffer Grobheit schimmert Zartheit durch. Sie mit sprödem Humor, direktem Ton und Sehnsucht.

Was Julia und Martin umtreibt, spielt im Appenzellerland, nimmt hier seinen Ursprung, doch könnte es sich überall zutragen. Autorin Schnyder ist erneut ein Dialekt-Hörspiel geglückt, das im Appenzellerland verankert ist, nicht aber die Region zum Thema macht, sondern zum Schauplatz.

Das, was sie Martin und Julia verhandeln lässt, die Suche nach sich, nach Liebe, nach Familie, ist universell. Rebecca C. Schnyder lässt das Ende offen, und während man beim Hören im Kopfkino versinkt, wünscht man sich, sie möge sich bis zum Teil 3 nicht so viel Zeit lassen.

Julia Nehmiz

julia.nehmiz@tagblatt.ch

Hinweis

«Dune am Meer», Fr, 11.5., 20.03 Uhr, Radio SFR