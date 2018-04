BUCHSALON ⋅ Das Wallis ist Ehrengast am 32. Genfer Buchsalon, der vom 25. bis zum 29. April im Palexpo stattfindet. Ein weiterer Fokus liegt auf New York, dessen Pavillon unter dem Motto "Das Anderswo" steht. Erwartet werden um die 1000 Schreibende aus dem In- und Ausland.

