Vielfältige Kunst im Aargauer Kunsthaus

KUNSTAUSSTELLUNGEN ⋅ Mit "On the Road" feiert das Aargauer Kunsthaus in Aarau 10 Jahre Caravan, seine Reihe für junge Kunst. Ebenfalls am 5. Mai eröffnet das Museum Ausstellungen der luxemburgischen Künstlerin Su-Mei Tse und des Zürcher Grafikers Thomas Huber.

