Tränen lachen über schlechte Kunst

Christina Genova

Comedy Pricasso malt seine Gemälde mit Vorliebe mit seinem Penis. Milo Moirés Bilder entstehen, indem sie mit Farbe gefüllte Eier aus ihrer Vagina plumpsen lässt. Pricasso und Milo Moiré sind zwei Künstler ganz nach dem Geschmack von Cathrin Störmer und Andreas Storm. Seit zehn Jahren beschäftigen sich die beiden Schauspieler in ihren «Worst Case Szenarios» mit ­ästhetischen Abgründen, wobei sie eine gewisse Vorliebe für Schlüpfriges offenbaren. Ihr Interesse reicht von skurriler Lyrik über schlechte Sexszenen bis zu schlimmen Ratgebern.

Nun haben sich Storm und Störmer die Bildende Kunst vorgenommen – wohlwissend, dass sie sich dabei auf einem Minenfeld bewegen. Denn über kaum etwas lässt sich so gut streiten wie über Kunst. In ihren Recherchen, die sie am Mittwoch im St. Galler Palace zum Besten gaben, förderten sie neben schlechter Kunst auch Kurioses zutage: In einem Bild Raffaels entdeckten sie gar den Hollywoodstar Silvester ­Stallone. Wir erfahren, dass in Saddam Husseins Schlafzimmer Fantasy-Trash-Bilder hingen und dass es ein Buch mit der gesammelten Kreiselkunst des Aargaus gibt. Was Storm und Störmer im munteren Gespräch in Text, Bild und kurzen Videos vorstellen, ist in den besten Momenten zum Tränen-Lachen. Schade nur, dass sie manches zu sehr breittreten: Um Milo Moirés Konzept zu verstehen, braucht es nicht zwei Videos. Definitiv deplatziert in diesem Format ist jedoch Otto Mühl. Der Begründer des Wiener Aktionismus war auch Sektenchef und Pädophiler. Bei seinen wider­lichen Aussagen bleibt einem das Lachen im Hals stecken.

Hinweis Nächstes Worst Case Szenario zu neuer schlechter Musik, 12.5., 20.30 Uhr, Palace St. Gallen.