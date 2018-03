Panda Lux hat sich für neues Album etwas Spezielles ausgedacht

RORSCHACH ⋅ Die vier Musiker von Panda Lux haben ihre gemeinsamen Wurzeln in Rorschach. Morgen Freitag erscheint ihr neues Minialbum "Zoo", und im April startet die Tour.

Philipp Bürkler

Philipp Bürkler

philipp.buerkler@tagblatt.ch

Die vier Bandmitglieder von Panda Lux haben derzeit viel um die Ohren. Eben erst ist vergangenes Jahr ihr erstes Album "Versailles" erschienen, und schon legen sie mit einigen neuen Songs nach. Zwei der Mitglieder, die Brüder Silvan und Samuel Kuntz, leben und studieren in Luzern, die beiden andern, Moritz Widrig und Janos Mijnssen, in Basel. Rorschach ist ihre Heimat, wo sie aufgewachsen sind, geprobt wird unterdessen aber in Basel. "Luzern und Basel liegen etwa eine Stunde auseinander, da sind wir fast schneller, als wenn wir in die Ostschweiz fahren", sagt Bassist Janos Mijnssen.

Die Panda-Lux-Musiker kennen sich bereits, seit sie 14, 15 waren. Damals als Teenager haben sie eine Band gegründet und angefangen, Songs zu schreiben. "Am Anfang hatten wir noch gar keinen Namen", erinnert sich Sänger und Gitarrist Silvan Kuntz. Während eines Interviews bei Radio toxic.fm seien sie auf die Idee gekommen, die Hörer um Rat zu fragen. Wer also anrief und einen Namensvorschlag machte, konnte eine CD gewinnen. "Die beste Idee eines Hörers war Lakeside Runners. Ich glaube aber bis heute, dass gar niemand angerufen hatte, sondern der Moderator diesen Namen erfand", sagt Schlagzeuger Moritz Widrig.

"Jetzt machen wir das genaue Gegenteil"

Da sich Panda Lux bereits seit der Schulzeit kennen, hätten sie einen Vorteil gegenüber anderen Bands, die erst später zusammenfinden würden, sagt Silvan Kuntz. "Man regt sich nicht grad über alles auf." Andere Bands würden sich oft in der Anfangsphase wegen Peanuts und kleinen Streitigkeiten auflösen oder glaubten, dass sie nicht zusammenpassten. "Wir haben schon einige Krisen durchgemacht, haben solche Krisen hinter uns. Wir sind miteinander aufgewachsen und wissen, dass es immer irgendwie weitergeht und sich immer ein Weg finden lässt."

Am Débutalbum "Versailles" arbeiteten Panda Lux fast vier Jahre, bis es 2017 endlich herausgekommen ist. Eine lange Zeit, vor allem in diesem Alter. Da verändert sich noch viel. Bei den Aufnahmen zu "Versailles" im Jahr 2014 seien sie zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen. Seither hätten sie sich alle persönlich stark verändert und weiterentwickelt, hätten teilweise ihr Musikstudium abgeschlossen oder stünden kurz davor.

"Diese lange Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des ersten Albums hat uns nachhaltig geprägt. Nun dachten wir, wir machen jetzt das genaue Gegenteil, nämlich ein Minialbum und bringen es so schnell heraus, wie wir nur können", sagt Janos Mijnssen. Es sei gut möglich, dass in absehbarer Zeit auch noch ein Album folgen werde, wobei Alben im Streaming-Zeitalter von Spotify und Soundcloud an Attraktivität verloren hätten, sind sich alle Panda- Lux-Mitglieder einig.

Eine kleine Skulptur mit Download-Code

Für das neue Minialbum "Zoo", das morgen Freitag erscheint, hat sich die Band etwas Spezielles einfallen lassen. Das neuste Werk gibt es nämlich weder als CD noch als Vinyl, sondern als kleine dreidimensionale Skulptur mit einem beigelegten Download-Code. "Das kleine Kunstwerk hat die Goldacher Künstlerin Sina Gerschwiler kreiert, mit der Janos und Moritz in Basel in einer WG wohnen", erklärt Silvan Kuntz. Die Leute sollen nach dem Konzert zwar etwas Physisches mit nach Hause nehmen können, aber eben keinen konventionellen Tonträger. "Wir wollten mit der Figur auch hinsichtlich Veröffentlichung von Musik etwas experimentieren und neue Wege gehen", erklärt Janos Mijnssen.



Hinweis

Konzert, 20.4.18 Grabenhalle, St. Gallen, VÖ der EP: "Zoo" 30.3. Web: Pandalux.ch