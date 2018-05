Tauziehen um "Don Quixote" in Cannes beendet

CANNES-SPLITTER ⋅ Das Festival in Cannes darf den Fantasy-Film "The Man Who Killed Don Quixote" des amerikanisch-britischen Regisseurs Terry Gilliam zeigen. Ein Produzent, der seinen Anteil an der Finanzierung schuldig geblieben war, wollte die Vorführung verhindern.

