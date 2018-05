Spike Lee sorgt in Cannes für Begeisterung

FILMFESTIVAL ⋅ Standing Ovations für Spike Lee in Cannes: Der US-Regisseur stellte in Südfrankreich am Montagabend seinen neuen Film "BlacKkKlansman" vor, in dem er mit dem Rassismus in den USA abrechnet und ein kritisches Bild von Präsident Donald Trump zeichnet.

