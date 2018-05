Schlussrunde für Tanzchefin

Tonhalle Seinen Einstand als neuer Chefdirigent des Sinfonieorchesters St. Gallen wird Modestas Pitrenas bei gutem Wetter unter freiem Himmel feiern: im 18. Klassik-Open-Air vor der Tonhalle am 31. August, mit Picknick auf der grünen Wiese und Publikum ab Kleinkindalter. Was dann auf seinem Pult liegt, wird noch nicht verraten – nur dass die Toggenburger Jodlerin Nadja Räss singt und moderiert. Aus gutem Grund: Tags darauf wird das Open-Air-Konzert unter dem Label «Gipfelwerke II» auf dem Chäserrugg wiederholt. Werke von Smetana, Liszt und Dvorák werden im Gepäck sein; die Saison in der Tonhalle beginnt dann auch mit einem heissgeliebten Repertoireklassiker: Antonín Dvoráks Sinfonie Nr. 9 «Aus der neuen Welt». Als neuer Musikchef aber wird der Litauer Pitrenas auch neue Wege mit dem Sinfonieorchester gehen – oder Gastdirigenten wie Yoel Gamzou, Alexander Vedernikov, Arvo Volmer, Wayne Marshall oder Eckehard Stier dazu einladen. Der Letztgenannte bringt topaktuelle Musik in den gediegenen Jugendstilbau: Sinfonisches, das ursprünglich für Videospiele komponiert worden ist. «Final Fantasy Symphonic Memories» wird im Juni in der Tonhalle zu hören sein – ein Hörexperiment fürs angestammte Publikum, ein Brückenschlag zu «jugend@tonhalle», dem seit Jahren engagiert gepflegten Gefäss für Kinder und Jugendliche. Die Kinderkonzerte werden neu auch in den Kanton ausschweifen, mit Mozart, Smetanas «Moldau» und Auszügen aus der Oper «Hänsel und Gretel» in der Region zu hören sein.

Slawisches und Nordisches, leidenschaftlich live

Als Nachfolger des scheidenden Chefdirigenten Otto Tausk ist Modestas Pitrenas keineswegs ein Neuling in St. Gallen; sowohl als Operndirigent als auch in der Tonhalle hat er Aufsehen erregt und das Publikum gepackt, bewiesen, «dass er das Orchester zum Glühen bringen kann», so Konzertdirektor Florian Scheiber an der gestrigen Programmpräsentation. Als einer, der das Dirigieren im Körper habe, stehe der Litauer für das durch keine noch so exzellente Aufnahme ersetzbare Liveerlebnis im Konzertsaal, sagte Scheiber und erinnerte an Pitrenas’ «Pathétique»-Dirigat im vergangenen Herbst. Nordische und slawische Musik wird einen Schwerpunkt in der Spielzeit 2018/2019 bilden, mit Meisterwerken von Mussorgsky, Tschaikowsky, Grieg und Sibelius. Im Musiktheater wird der Chefdirigent neben Verdis «Don Carlo» auch den russischen Doppelabend mit Strawinskys «Die Nachtigall» und Rimsky-Korsakows «Der unsterbliche Kaschtschai» dirigieren; im Festspielkonzert in der Kathedrale steht Bruckners 7. Sinfonie Es-Dur auf dem Programm. Solisten der Tonhallekonzerte sind unter anderem die Geigerin Arabella Steinbacher, die St. Galler Sopranistin Andrea Lang und der Trompeter Peter Moriggl.

Der Meisterkurs bekommt Zuwachs

Im Rahmen des Meisterzyklus gibt es ein Wiederhören mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder und dem Oliver Schnyder Trio; Pieter Wispelwey wird an einem Sonntag im März in zwei Konzerten sämtliche Cellosuiten Johann Sebastian Bachs spielen. Zudem bekommt der Meisterzyklus Zuwachs – um ein spezielles Konzert unter dem Motto «Grenzenlos!» Musik aus anderen Kulturen und Traditionen wird künftig Teil des Meisterabos sein; den Auftakt macht in der Saison 2018/19 das Gurdjieff Ensemble mit Musik aus Armenien.

Bettina Kugler

bettina.kugler@tagblatt.ch