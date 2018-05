TODESFALL ⋅ Der schottische Sänger Scott Hutchison ist tot. Das teilte die Polizei in Schottland am Freitag mit. Seine Leiche war bereits am Donnerstag in der Nähe von Edinburgh entdeckt worden. Nun wurde bestätigt, dass es sich dabei um Hutchison handelt.

Seine Familie würdigte den Sänger als einen, der "sein Herz auf der Zunge getragen hat". Das sei in seinen Songtexten und den Beiträgen in sozialen Medien zum Ausdruck gekommen. Er habe aber auch unter Depressionen gelitten. "Wir sind als Familie zutiefst getroffen vom Verlust unseres geliebten Scott", hiess es in einer Mitteilung. Hutchison galt bereits seit Mittwoch als vermisst. Über die Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. (sda/dpa)