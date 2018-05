"Rambo V" kommt nächstes Jahr

NEUES AUS HOLLYWOOD ⋅ Sylvester Stallone hat Berichte über einen weiteren Teil der Filmreihe "Rambo" bestätigt. "Etwas Grossartiges wird kommen", schrieb der US-Schauspieler auf Instagram und postete dazu eine Art Filmplakat mit dem Titel "Rambo V".

Der Kinostart ist demnach im Herbst 2019 geplant. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, dass Stallone zum fünften Mal die Rolle des Kriegsveteranen John Rambo übernehmen werde.

Die Action-Reihe erfreute sich in den 80er Jahren grosser Beliebtheit und machte Stallone neben den "Rocky"-Filmen zum weltweiten Action-Star. 2008 kam ein vierter Teil in die Kinos, Stallone schrieb damals auch das Drehbuch und führte Regie. Die Dreharbeiten zum neuen Film sollen laut US-Magazin "Screen Daily" im September in London, Bulgarien und auf den Kanarischen Inseln beginnen. (sda/dpa)