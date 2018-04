ECHO ⋅ Aktivisten wollen das Konzert der beiden Skandal-Rapper Kollegah und Farid Bang in Schaffhausen verhindern. Das Duo sei nicht antisemitisch, findet dagegen der Chefredaktor des Schweizer Rap-Magazins «Lyrics».

«Tote Hosen»-Sänger Campino fand vergangenen Donnerstag deutliche Worte: «Wenn es um frauenverachtende, homophobe, rechtsextreme und antisemitische Beleidigungen geht, ist für mich die Grenze überschritten.» Dennoch haben die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang einen Echo, den bedeutendsten deutschen Musikpreis, in der Kategorie Hip Hop/Urban National erhalten. Ausgezeichnet wurden sie für ihr Album «Jung, Brutal, Gutaussehend 3». Darauf finden sich Texte wie «Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen».

Seither ist die Empörung gross: Antisemitismus, Hass und Menschenverachtung sind die Vorwürfe. Verschiedene Künstler wie Marius Müller-Westernhagen oder Beatles-Wegbegleiter Klaus Voormann, der einen Echo für sein Lebenswerk zum 80. Geburtstag erhielt, haben sich mittlerweile von der Veranstaltung distanziert und ihre Auszeichnung aus Protest zurückgegeben.

Nun schwappt die Empörung auch in die Schweiz. Grund ist ein geplanter Auftritt der beiden Rapper am 5. Mai in der BBC-Arena in Schaffhausen. Dort sollen Kollegah und Farid Bang als Headliner am Albanian Festival auftreten.

Offener Brief und Petition sollen Konzert verhindern

Mehr als 50 Persönlichkeiten aus der Region Schaffhausen sowie aus der restlichen Schweiz wollen nun das Konzert der beiden Rapper verhindern. Sie haben einen offenen Brief unterzeichnet, der initiiert wurde vom Schaffhauser SP-Kantonsrat Patrick Portmann, der Schaffhauserin Anna Rosenwasser, Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz, und Isabelle Lüthi, Mediensprecherin des Frauenstammtischs Schaffhausen. Darin fordern sie den Organisator des Anlasses sowie den Betreiber der BBC-Arena auf, das Konzert abzusagen. Im Brief heisst es: «Über Kunst lässt sich streiten. Über Menschenwürde nicht.» Die unterzeichnenden Personen distanzieren sich vehement von der antisemitischen Rhetorik der beiden Echo-Gewinner. «In der Schweiz spielt das Duo auf keiner anderen Bühne; nur in Schaffhausen dürfen sie einer breiten Öffentlichkeit ihr verachtendes Menschenbild live präsentieren und unter anderem ihre aktuelle Single spielen, in der von ‹Flüchtlingsschlampen›, Mord und mehrfachen Variationen von Vergewaltigung die Rede ist.» Gestern Mittag hat der Frauenstammtisch Schaffhausen zusätzlich die Online-Petition ­«Keine Bühne für Diskriminierung» lanciert, die bisher mehr als 200 Personen unterzeichnet haben.

Aktivisten werden von Fans der Rapper bedroht

Weder der Veranstalter noch der Hallenbetreiber haben bisher auf die Proteste reagiert. Auch mehrmalige Anfragen dieser Zeitung liessen Veranstalter Beslim Memisi vom Kulturverein Alba sowie Giorgio Behr, BBC-Arena-Betreiber, unbeantwortet. «Herr Behr ist im Ausland», liess eine Sprecherin ausrichten. «20 Minuten» zitiert Beslim Memisi mit den Worten, «das Konzert findet statt». Schliesslich habe er die beiden Rapper eingeladen, weil sie bei jungen Leuten beliebt seien.

Der 29-jährige Patrick Portmann, der nebenbei unter dem Namen Sympaddic selber rappt und Rap-Workshops für Jugendliche gibt, sieht die Chancen für eine Absage gering. «Wenigstens setzen wir ein Zeichen, mit einer Absage rechne ich jedoch nicht.» Portmann hat sein Engagement gegen das Konzert aus Angst mittlerweile zurückgefahren. «Ich habe massive Drohungen von Fans der beiden Rapper erhalten.» Den offenen Brief hat er von seiner Facebook-Seite deshalb wieder gelöscht. Von einem Protest am Konzertabend vor der BBC-Arena sieht Portmann ab: «Das gibt nur massiv Ärger.»

Kein Verständnis für Rap als Kunstform

Zu Zurückhaltung rät Elia Binelli, Chefredaktor von «Lyrics», der einzigen Schweizer Hip-Hop-Zeitschrift. Das Magazin distanziert sich zwar von antisemitischen und menschenverachtenden Texten, jedoch sei die Debatte «nicht fair». Es würden zurzeit Leute mitdiskutieren, die keine Ahnung von der Kunstform Rap hätten. «Um über Rap-Zeilen urteilen zu können, muss man sich mit Rap befassen – einen einzelnen Pinselstrich zu verurteilen, ohne das ganze Bild zu sehen, macht keinen Sinn», lässt Binelli ausrichten. Es sei deshalb falsch, Kollegah und Farid Bang als Antisemiten hinzustellen.

Philipp Bürkler