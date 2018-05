Nur der Konzertflügel fehlt

PFINGSTKONZERTE ⋅ Maurice Steger ist der diesjährige künstlerische Leiter der Ittinger Pfingstkonzerte. Der berühmte Blockflötist hat bewusst kein Barockfestival organisiert, sondern setzt auf spannende Begegnung der Epochen.

Schon das Eröffnungskonzert ­ der 24. Ittinger Pfingstkonzerte ­(Freitag, 18. Mai, 19 Uhr) steht exemplarisch für die bewusst durchdachte Ausrichtung des traditionsreichen Festivals, das heuer unter dem Motto «Ostwind» steht. So unterschiedliche Musik wie barocke Beiträge von Veracini, Hasse oder Zelenka werden da dem Stück «Singing Garden in Venice» aus der Feder eines der wichtigsten zeitgenössischen japanischen Komponisten, Toshio Hosokawa, gegenübergestellt. Dazu kommt ein Streichquartett von Dvorák.

Der weltbekannte Blockflötist Maurice Steger ist diesjähriger künstlerischer Leiter der Pfingstkonzerte. Er könnte einfach aus seinem Umfeld hochkarätige Musiker der Alte-Musik-Szene einladen und ein strahlendes Barockfestival veranstalten. Genau das tut er ganz in der Tradition des von András Schiff und Heinz Holliger zwanzig Jahre geprägten Festivals eben nicht.

Nichts Zufälliges oder Schnellgebleichtes

Das Programmheft über die sechs Konzerte, als wahre Fundgrube musikhistorischer Fakten und Hintergründe, widerspiegelt die genau reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema und die Exklusivität der musikalischen Präsentation. Nicht zuletzt die Konzeption der Pfingstkonzerte, die nie einfach Zufälliges oder Schnellgebleichtes präsentieren, macht ihren Erfolgs seit Jahren aus, samt hoher Akzeptanz des Publikums.

Naturimpressionen, Wasser, Kieselsteine, Stille: Das sind Elemente von Toshio Hosokawas Musik, also bestens geeignet für einen meditativen Ort wie die Kartause. An zwei weiteren Rezitals wird diese Musik der Stille Klängen von Händel und Vivaldi, aber auch Schönbergs «Verklärter Nacht» gegenübergestellt. Die Wirkung grossartiger Kompositionen durch die richtige Gegenüberstellung verstärken, das ist wiederum roter Faden der Programmation.

Aktuell ist eine begeisternd frühlingshafte, spritzige CD erschienen, die zwei Ausnahmekünstler, den Blockflötisten Maurice Steger und die wunderbare katalanische Sängerin Nuria Rial in barockem «Gezwitscher» miteinander turteln lässt. Live kann man diese edlen Perlen am Schlusskonzert erleben. Nuria Rial ist an zwei weiteren Programmen beteiligt, auch mit Musik von Georg Philipp Telemann. «Telemann kommt bis heute im Urteil zu schlecht weg», findet Maurice Steger und bricht in der Kartause eine Lanze für den Barockmeister im Schatten Bachs. Im dritten Konzert wird Telemann mit Leoš Janáceks Streichquartett «Kreutzersonate» kombiniert.

Was dieses Jahr fehlt, ist ein normaler, wohltemperierter Konzertflügel. Dafür kommen sieben Tasteninstrumente vom Cembalo bis zum Hammerklavier in der Kartause zum Einsatz, die mit fünf historischen Stimmungen aufwarten. Auch hier wird nichts unversucht gelassen, Exklusivität von Klang und ­Präsentation anzubieten. Mit Sebastian Wienand und Johannes Keller sind zwei ganz besondere Cembalisten und Barockkenner zu Gast.

Junge, hochbegabte und hoch motivierte Musikerinnen und Musiker bilden das La Cetra ­Barockorchester aus Basel, das Maurice Steger auch dirigieren wird. Auch die 24. Pfingstkonzerte machen nicht nur auf spezielle Raritäten und Kombinationen Appetit, sondern beweisen erneut, dass ein Festivalprogramm auch deshalb spannend und überzeugend wirkt, weil sich die Organisatoren mit dem gebotenen Repertoire voll und ganz zu identifizieren scheinen.

18. bis 21. Mai, Kartause Ittingen, Warth; kartause.ch