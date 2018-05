Neue Statue vor dem Rockefeller Center

ÖFFENTLICHE KUNST ⋅ Vor dem Rockefeller Center in New York ist eine Skulptur des Künstlers Anselm Kiefer aufgestellt worden. Dutzende Menschen bestaunten und fotografierten die "Uraeus" betitelte Skulptur bereits direkt nach der offiziellen Einweihung am Mittwoch.

Die hauptsächlich aus Blei hergestellte Skulptur besteht aus einem auf einer Säule stehenden geöffneten Buch mit Flügeln, die sich über neun Meter spannen. In Auftrag gegeben hat das Werk die Organisation Public Art Fund, die sich um Kunst im öffentlichen Raum in New York kümmert. "Uraeus" ist das erste Werk, das Kiefer je speziell für einen öffentlichen Raum in den USA geschaffen hat. Die Skulptur des 1945 in Donaueschingen geborenen Künstlers soll noch bis zum 22. Juli vor dem Rockefeller Center mitten in Manhattan zu sehen sein. (sda/dpa)