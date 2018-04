Mutig, innovativ, erfolglos

WOHNEN ⋅ Die ­Schweizer ­Firma Mira-X engagierte die besten Designer ihrer Zeit. Sie schufen Wohntextilien, die international gefeiert wurden, aber kommerziell floppten. Jetzt sind sie im Textilmuseum St. Gallen zu sehen.

Er wollte verwirren. Wohnlandschaften designen, bei denen man nicht so recht weiss, wo unten und oben ist. Die futuristischen Räume von Verner Panton wirken auch nach 50 Jahren wie ein LSD-Trip. Und sein «Panton Chair» steht wie kein anderes Möbel für den bunten Plastik-­Optimismus der 60er-Jahre.

Der Wohnutopist arbeitete in den 70er-Jahren eng mit der Schweizer Textilfirma Mira-X zusammen. Von Möbel Pfister lanciert, sorgte sie 1970 bis 1990 mit gewagten Kollektionen inter­national für Furore, kam aber beim breiten Publikum nur bedingt gut an. Das Textilmuseum St. Gallen widmet der Firma die Schau «Die totale Wohnharmonie?». Zu sehen sind Stoffe, Möbel und Video-Interviews mit Designern. Das wirkt sorgfältig aufbereitet, aber ein wenig trocken. Es wäre interessant gewesen, hätten die Ausstellungsmacher ein Wohnzimmer mit Stoffen und Möbeln der betreffenden Designer inszeniert. So hätte man ihre Visionen körperlich erfahren können.

Schlagartig berühmt mit psychedelischen Mustern

Die Ausstellung wirft einen Blick zurück: 1968 ist Möbel Pfister das umsatzstärkste Möbelhaus der Schweiz. Es will nebst Holz­möbeln auch Wohntextilien anbieten. Und engagiert für die Tochterfirma Mira-X einen der angesagtesten Designer: Verner Panton, der in Basel lebt. «Man wollte Teppiche, Gardinen und Sofastoffe aus einem Guss an­bieten», sagt Kuratorin Annina Weber. Was heute selbstverständlich ist, war ein Novum. Pantons Teppiche mit regenbogenbunten Mustern bedecken nicht nur ­Böden, sondern auch Wände. ­Mira-X wird schlagartig bekannt, produziert kilometerlange Stoffbahnen. Mit Erfolg. Aber gegen Ende der 1970er verliert der poppig-knallige Stil an Popularität, und die Firma sieht sich nach ­frischen Köpfen um. Sie setzt auf das Zürcher Architektenpaar Trix und Robert Haussmann, das etwa die unterirdischen Laden-Passagen im Zürcher HB gestaltet hat.

Für Mira-X entwerfen die Haussmanns Stoffe in Marmor- und Holzintarsien-Optik, vom Manierismus beeinflusst. Es sind subtile optische Täuschungen, die sich erst auf den zweiten Blick erschliessen. Die Designs schaffen es auf die Titelseite der «Casa Vogue», die Designpresse feiert die innovative Schweizer Firma. Aber kommerziell sind die teuren Kollektionen ein Flop, Mira-X bleibt auf Stofflagern ­sitzen. «Man muss den intellektuellen Hintergrund kennen, um diese Werke zu schätzen», sagt die Kuratorin. Ironie des Schicksals: Die mit Terrazzo-Optik bedruckten Stoffe, wie die Haussmanns sie in den 1980ern schufen, sind heute wieder modern. Muster des gesprenkelten Steins zieren Kissen, Teppiche und Tische. – In der Hoffnung, neue Märkte zu ­erschliessen, engagiert Mira-X danach den erfolgreichen Pariser Farbdesigner Jean-Philippe Lenclos. Der Franzose lässt sich von japanischen Schriftzeichen und pointillistischen Malern ­inspirieren, experimentiert mit Fotos von Wellenmustern auf dem Wasser. Drei Jahre lässt er sich Zeit für seine Entwürfe. «Unvorstellbar in der heutigen Zeit, in der Textildesigner monatlich neue Kollektionen aus dem ­Ärmel schütteln müssen», sagt Annina Weber.

Lenclos nennt seine Kollektion «Mirvana», hergeleitet vom buddhistischen Nirvana. Wiederum von Kennern gefeiert, ist sie ein Misserfolg beim Publikum. Möglich ist das alles nur dank der guten finanziellen Lage von ­Möbel Pfister. Ende der 1980er-Jahre verkauft das Möbelhaus die Tochterfirma an Tisca.

Annina Weber will in Erin­nerung rufen, dass Mira-X ein Stück Schweizer Designgeschichte ­geschrieben hat: «Es ist be­eindruckend zu sehen, welche mutigen Ansätze möglich sind, wenn die Rentabilität nicht im Vordergrund steht.»

Hinweis

Bis 30. September