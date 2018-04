Konzert der "Hass-Rapper" in Schaffhausen ist abgesagt

SCHAFFHAUSEN ⋅ Die Konzertansage der beiden "Hass-Rapper" Farid Bang und Kollegah in Schaffhausen hat hohe Wellen geworfen. Jetzt haben die Veranstalter die beiden Rapper mit den fragwürdigen Texten wieder ausgeladen.

Sie haben zwar den bedeutenden deutschen Musikpreis gewonnen, in Schaffhausens ist ihr Auftritt nun aber doch nicht erwünscht: Aktivisten wollten das Konzert der beiden umstrittenen Rapper mit den derben Texten verhindern - und haben das laut einer Meldung von " blick.ch " nun auch geschafft. Den Rappern wird Antisemitismus, Hass und Menschenverachtung vorgeworfen."Die gemeinnützige Stiftung NHTLZ hat dem albanischen Kulturverein Alba nahegelegt, auf den Auftritt der beiden vor kurzem in Deutschland noch prominent geehrten Personen Kollegah und Farid Bang zu verzichten, aber das für die Integration und den multikulturellen Austausch wertvolle Festival gleichwohl durchzuführen», zitiert blick.ch eine Mitteilung des Nationalen Handball-Trainings- und Leistungszentrum Schaffhausen (NHTLZ), die Vermieterin des Event-Lokals.Die beiden Rapper hätten am 5. Mai anlässlich eines Albanischen Festes in der Schaffhauser BBC-Arena auftreten sollen. Mehr als 50 Persönlichkeiten aus der Region Schaffhausen und der restlichen Schweiz wollten dieses Konzert aber verhindern und unterzeichneten einen offenen Brief. Dieser wurde vom Schaffhauser SP-Kantonsrat Patrick Portmann initiiert.

Der Kulturverein "Alba" distanziert sich nun von "der Debatte um die umstrittenen Künstler", wie er in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. An dieser Debatte wolle er sich weder beteiligen noch zur Diskussion um die textlichen Inhalte der beiden Künstler äussern.

Die Konzertabsage vom Samstag trifft den Verein hart - er kämpfe nun um seine Existenz, hält er weiter fest. Trotz der Absage bestehen weitere finanzielle Verpflichtungen.

Ob noch ein Ersatz mit einem anderen Programm auf die Beine gestellt werden kann, ist offen. Am Kulturfest und Familientag am Sonntag mit Musikern, Sängern und Comedians aus Albanien und Kosovo hält das OK vorderhand fest. (red/sda)