Klingende Poesie ohne Worte

GEIGER AUS DEM APPENZELL ⋅ Tobias Preisig, der international bekannte Geiger mit Appenzeller Wurzeln, bestreitet am kommenden Samstagabend an der Kulturlandsgemeinde auf dem Säntis einen Soloauftritt.

Hanspeter Spörri

Wenn man Tobias Preisig nur von der Bühne und aus den Medien kennt, macht man sich vor der ersten persönlichen Begegnung auf einen möglicherweise etwas exzentrischen Musiker à la Niccolò Paganini oder Franz Liszt gefasst. Immerhin ist Preisig ein Virtuose, der schon in jungen Jahren mit bekannten Jazzgrössen auftrat und internationales Renommee geniesst.

Am Zürcher Hauptbahnhof wartet dann aber ein fröhlicher, unkomplizierter Mann ohne Allüren, allerdings mit vielen Verpflichtungen. Er pendelt häufig zwischen seinen beiden Wohnsitzen in Berlin und Zürich und steckt mitten in der Vorbereitung seines Auftritts und eines Workshops im Rahmenprogramm der Menuhin Competition in Genf.

1981 in Zürich geboren, ist Preisig mit Appenzeller Volksmusik aufgewachsen. Sein Vater Hansruedi, Architekturprofessor, aus Teufen stammend, wo er einst an der Wiederbelebung des Silvesterchlausens beteiligt war, spielte Handorgel, sein Grossvater bediente den Bass – und der siebenjährige Tobias bearbeitete die Geige. Mit Appenzeller Musik habe er gelernt, was auch im Jazz wichtig sei, sagt er: nach Gehör zu spielen, auf Mitmusiker einzugehen, Melodien umgehend nachzuspielen.

Die Geige war von Anfang an und blieb immer das Instrument seiner Wahl. Zunächst studierte er an der Swiss Jazz School in Bern und in New York. Seine Lehrer waren nicht Violinisten, sondern Pianist, Schlagzeuger oder Saxofonist. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass er zu seinem eigenen, sehr persönlichen Ton fand. 2004 bis 2007 absolvierte er auch noch das Studium der klassischen Violine an der Zürcher Hochschule der Künste, was sein Spektrum zusätzlich erweiterte. Heute hat man als Zuhörer oft den Eindruck, Preisigs Geigenspiel sei eine Art Gesang, eine Form klingender Poesie ohne Worte. Dass Preisig Melodien liebt, spürt man sofort – als Zuhörer kann man leicht eintauchen in seine Klänge. Allerdings mag er auch Brüche und Eruptionen. So verhindert er das Abgleiten in das allzu Gefällige, in den Kitsch. Was ist das eigentlich, Kitsch? Zu schön, zu viel des Guten, zu viel Rosa, zu viel Herz-Schmerz, sagt er. «Man kann ruhig einmal nahe an den Kitsch gehen. Du musst einfach wissen, was du tust.» Musik sei nicht Manipulation, sondern Kommunikation, und nicht nur Präzision, sondern Ausdruck. Das gehe manchmal wohl etwas vergessen. Die Anforderungen an junge Musiker seien im Klassikbetrieb heute enorm, die Konkurrenz gross, eine weitere Steigerung fast nicht mehr möglich: «Aber wenn Musik Dich nicht berührt, nützt alles nichts. Vielleicht wurde ich deshalb an die Menuhin Competi- tion eingeladen: um den jungen Spitzenmusikern zu zeigen, dass da noch mehr ist als nur Drill und Perfektion.» Das sei, so ergänzt Preisig, übrigens genau das, was Menuhin immer angestrebt habe. Aber ohne Üben, ohne Drill geht es wohl auch nicht? «Natürlich nicht», sagt Preisig. Aber dabei darf die Freude nicht verloren gehen.

Am Samstagabend der Kulturlandsgemeinde wird er auf dem Säntis alleine auf der Bühne stehen, ohne Band: «Jedes Mal ein Wagnis», weiss er, denn er muss bei solchen Konzerten selbst dafür sorgen, dass die Spannung erhalten bleibt. – «Playing solo makes you stronger», habe ihm der Jazzpianist Bojan Zulfikarpašic einmal gesagt: «Wenn du alleine auf der Bühne stehst, merkst du, dass es nicht geht, wenn du die Leute nur mit deiner Technik beeindrucken willst.»