In Werdenberg, wo die wilden Künstler wohnen

Vom 18. Mai an wird das Schloss Werdenberg zehn Tage zu einem Ort interessanter Experimente. Zu Gast sind der Komponist Heiner Goebbels, norwegische Barocksolisten, spanische Flamencomusiker – und acht Staubsauger.

Ein wenig Wetter-abergläubisch ist Mirella Weingarten schon. Die künstlerische Leiterin der Schlossmediale Werdenberg weiss deshalb nicht so recht, ob der blitzblanke Himmel zur gestrigen Programmpräsentation ein gutes Zeichen ist. Denn in den sieben Jahren, die es das Festival für alte Musik, neue Musik und audiovisuelle Kunst jetzt schon gibt, hat Mirella Weingarten alles erlebt, auch kalte und nasse Tage. Aber es hat ja Decken im Schloss, und am schlimmsten ist die Kälte ohnehin für jene, die nicht reden können: die Instrumente. Ausserdem: Bis zum 18. Mai, wenn die Schlossmediale startet, werden vielleicht auch die meterdicken Mauern der steinernen Hauptperson, des Schlosses, mindestens temperiert sein.

Zehn Tage wird das Festival dauern, und wie immer gibt es viel zu entdecken. Wobei das Thema ­einen Kontrapunkt zum vergangenen Jahr setzt. Nach «Idylle» heisst es diesmal «Wild». Wichtigster Gast wird der Komponist, Musiker und Regisseur Heiner Goebbels sein, der, so Weingarten, «begeistert war, als er sich hier zum ersten Mal umgesehen hat. Besonders angetan hat es ihm die Küche.»

Das Thema für die Kinder liegt auf der Hand

Fensterlos und geheimnisvoll-dunkel findet sich diese Küche gewissermassen im Herzen des Schlosses, das sich auch dank der Arbeiten mehrerer Stipendiaten in einen besonderen Ort verwandeln wird. In den Konzerten werden Alt und Neu reizvoll – und eben wild – aufeinanderstossen. Im Eröffnungskonzert am Freitag etwa mit Heiner Goebbels’ Werk «Surrogate» und Kompositionen des englischen Komponisten Henry Purcell. Oder, tags darauf, in den «Alehouse Sessions» mit einer Mischung aus Seemannsliedern, Purcell-Suiten und skandinavischen Volksweisen – und kühlem Bier.

Der Stoff für die Kindermediale liegt auf der Hand: Es ist Maurice Sendaks «Wo die wilden Kerle wohnen». Die Ungeheuer der Originalzeichnungen werden ihre Augen rollen und die Zähne fletschen – und der Stimmkünstler David Moss ihnen akustisch Gestalt geben.

Das Akkordeon und sein Staubsauger

Er ist beileibe nicht der einzige aussergewöhnliche Künstler, der seinen Weg ins Schloss finden wird. Zu hören sind auch die norwegischen Barocksolisten, das Theatre of Voices aus Dänemark, die Jodlerin Nadja Räss, der bretonische Dudelsackvirtuose Erwan Keravec mit dem Quatuor Sonneurs, und, am letzten Tag, die Flamencosängerin Rocío Márquez und ein Barockensemble. Wenn es um Wildheit geht, kann der Flamenco nicht fehlen.

Einen besonderen Aufmarsch wird es am Mittwoch, 23. Mai, geben, wenn acht Akkordeons von ebenso vielen Staubsaugern «beatmet» werden. Und auch diesmal ist ein Open-Air-Konzert am Voralpsee geplant – bei hoffentlich akzeptablen Wetterbedingungen. «Wir haben da schon ­allerhand erlebt, zum Beispiel Schneetreiben», sagt Mirella Weingarten, allerdings unverdrossen. Untermalen werden die Abendstimmung der Jodlerklub Grabser Bergfinkli, Kuh- und Alphörner, ein Sackpfeifer-Virtuose und ein Feuertänzer.

Rolf App

rolf.app

@tagblatt.ch