«Ich halte E-Books für gefährlich»

ZUKUNFT ⋅ Der US-Medientheoretiker Alan Shapiro wurde berühmt mit seiner Forschung über die Science-Fiction-Serie «Raumschiff Enterprise». Ein Gespräch über die endlosen Weiten des digitalen Zeitalters.

Interview: Julia Stephan

Alan Shapiro, in den «Raumschiff-Enterprise»-Folgen der 1960er-Jahre setzt sich die Besatzung der «Enterprise» aus einer Vielfalt aus Nationen und Ethnien zusammen. Nun denkt Science-Fiction mehr über die Gegenwart nach als über die Zukunft. Die «Enterprise» war eine Utopie der Zeit des Kalten Krieges und der Bürgerrechtsbewegung. Was treibt heutige Science-Fiction-Filme um?

Die Serie «Black Mirror», die ich meinen Studenten zeige, thematisiert unseren Umgang mit der digitalen Welt, spinnt den Faden aber nicht besonders weit in die Zukunft, wenn die Menschen dort Opfer von Bewertungssystemen werden. Solche Rating- sys­teme sind auf Plattformen wie Facebook oder der Dating-App Tinder längst Realität. Mir scheint, dass neuere Serien viel näher an unserer Gegenwart gebaut sind als früher.

Haben Science-Fiction-Autoren den Mut verloren, in die Zukunft zu blicken?

Das denke ich nicht. Der Grund liegt vielmehr darin, dass es schwierig geworden ist, die ­Zukunft noch vorauszusehen. In den 1990ern war man noch überzeugt, dass das Internet zu mehr Demokratie, freier Meinungsäusserung und Dezentralisierung führen würde. Heute beschränkt sich die Macht im Internet auf eine Handvoll Unternehmen.

Sie sagten einmal, dass es Zeit werde, eine Alternative fürs Internet zu finden. Wie haben Sie das gemeint?

Im Internet wird momentan vor allem mit Werbung und Datensammeln viel Geld verdient. Die Privatsphäre der Menschen wird andauernd verletzt. Ich wünsche mir ein Internet, das Kreativität ermöglicht. Wir erleben gerade die vierte industrielle Revolution. Technologien wie Virtual Reality oder Blockchain haben ohne ­Frage viel Potenzial. Die meisten Experten, die so begeistert über diese Technologien sprechen, sind aus meiner Sicht aber technologische Deterministen.

Was verstehen Sie darunter?

Diese Menschen glauben, dass soziale Veränderungen durch die technischen Veränderungen ganz von alleine passieren. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Es braucht Ideen, Bildung und ein Demokratieverständnis, um das zu erreichen.

Dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress Fragen beantworten musste, ist doch erst mal positiv zu bewerten?

Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ich glaube jedoch nicht, dass Mark Zuckerberg das kann. Facebooks Geschäftsmodell ist ja gerade die Werbung und das Datensammeln. Ich finde es problematisch, dass heute nur noch die Frage der Machbarkeit interessiert. Es brauchte Menschen, die sich über die Umsetzung dieser Technologien Gedanken machen und soziale und psychologische Aspekte in ihre Überlegungen einbeziehen.

In einem Ihrer Texte kritisieren Sie die digitale Enzyklopädie Wikipedia. Wer Wikipedia verwende, erlange kein echtes Wissen. Das müssen Sie erklären!

Das sehe ich heute nicht mehr so. Wikipedia ist eine der besten Internetplattformen überhaupt, auch wenn auf ihr Expertenwissen manchmal durch Meinung ersetzt wird. Meinung bedeutet nicht zwangsläufig Wissen. Meinung kann auch Ignoranz sein. Das Gefährliche an freier Meinungsäusserung in Demokratien – das sehen wir gerade in den USA – ist, dass die Ignoranz genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie Wissen.

Haben wir das Denken verlernt?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich E-Book-Leser Inhalte schlechter merken können. Ich halte E-Books für sehr gefährlich für unsere Demokratie.

Ist die Möglichkeit, dass jeder heute ein Buch veröffent- lichen kann, nicht auch ein Gewinn?

Der Kommunikationstheoretiker Herbert Marshall McLuhan hat in seinem Buch «Die Gutenberg Galaxis» geschrieben, Bücher seien gut für die Demokratie, weil Bücher aus uns Individuen machen. Ich glaube, dass jeder Mensch ein paar Ideen und Referenzen braucht, um nicht in den Millionen von Ideen unterzugehen. Nie war das wichtiger als heute.