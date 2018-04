Hörabenteuer aus 22 Röhren

URAUFFÜHRUNG ⋅ Der Frauenfelder Panflötenspieler Urban Frey führt morgen in Konstanz eine neue Komposition auf. Dies trotz eines jahrelangen Kehlkopfleidens, über das der Musiker erstmals öffentlich spricht.

Martin Preisser

Für den Notfall steht bei der Uraufführung die Technik für die Verstärkung der Panflöte bereit. Wie geht ein solches, doch recht intimes Instrument mit dem Klang eines grossen Orchesters um? Die Balance ist da eine spezielle Herausforderung. Das weiss auch der Komponist des neuen Solokonzerts für Panflöte, der Zürcher Fabian Müller. «Ich bin sehr vorsichtig mit der Orchestration umgegangen und bin nun selbst gespannt. Da es kaum Panflötenkonzerte mit grosser Orchesterbesetzung gibt, gibt es wenig Erfahrungswerte.»



Urban Frey, der Solist, ist gebürtiger Frauenfelder und hat sich einen Namen als Panflötist erspielt. Vierzehn Videos hat er dem Komponisten geschickt. Und der hat sein Konzert mit vielen neuen Spielweisen bestückt. «Fabian Müller benutzt viel Material, wie ich es bisher noch nicht auf der Panflöte realisiert habe», sagt Urban Frey, der seit 2014 in Bülach die Musikschule Zürcher Unterland leitet.



Musiker leidet an Störung des Kehlkopfs

«Das Konzert ist rhythmisch komplex, ist sehr genau durchgetaktet, wirkt aber frei und fasziniert durch die vielen neuen Facetten, welche die Panflöte zeigen kann», sagt Urban Frey, der sich mit dem Stück seit einem Jahr beschäftigt und Respekt vor der physischen Kondition hat, die das rund zwanzigminütige Werk dem Solisten mit einer Reihe schwieriger Passagen abverlangt.



Erstmals spricht der Musiker auch über ein gesundheitliches Problem. «Vielleicht ist es erst jetzt soweit, dass ich ohne Scheu darüber reden kann.» Sein Kehlkopf macht immer wieder ungewollte, störende Bewegungen. So wie es manchen Pianisten passiert, welche die Koordination der einzelnen Finger nicht mehr willentlich kontrollieren können. Seit zwanzig Jahren leidet der Panflötisten an dieser komplexen Störung. «Ich habe gelernt, mich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und sie in mein Spiel zu integrieren. Die Störung hat dazu geführt, dass ich mein Panflötenspiel ganz bewusst nochmals neu aufbauen musste.»



Urban Frey ist seit seiner Jugend mit der Panflöte unterwegs, konnte am Konservatorium Winterthur in einer Querflötenklasse mitstudieren und hat in Amsterdam als erster Schweizer sein Konzertdiplom gemacht. Viele CDs dokumentieren sein breites Interesse für ganz verschiedene Stile. Viel klassische Musik hat Frey auch in aparten Kombinationen mit anderen Instrumenten für sein Instrument transkribiert.



Was Urban Frey bis heute verwundert, ist die Tatsache, dass viele Musikfreunde die Panflöte immer noch mit der Musik der südamerikanischen Strassenmusiker in Verbindung bringen. «Das ist ja ein völlig anderes Instrument», sagt der Musiker. «Die eigentliche Panflötentradition kommt aus Rumänien.»



Das Panflötenkonzert von Fabian Müller ist davon beeinflusst. Der Komponist, der auch in anderen Werken eine Affinität zur Volksmusik hat, war bereits als Jugendlicher von der rumänischen Volksmusik begeistert und hat sich oft Platten des damaligen Panflötenstars Gheorghe Zamfir angehört. «Zur Panflöte habe ich daher eine persönliche, fast nostalgische Beziehung», sagt Fabian Müller. «Manchmal merke ich, dass die Volksmusik, die ein wichtiger Teil von mir ist, in irgendeiner Weise versteckt in meine Musik einfliesst, sogar ohne dass ich das bewusst will.»



Einen Tag in Rumänien inhaftiert

Auch der Solist Urban Frey kennt die rumänische Tradition gut. Er hatte einst auch in Rumänien studiert. Damals noch während des Regimes von Ceausescu. Wegen falscher Reiseformalitäten sass er dort gar einen Tag im Gefängnis. Virtuose Musik mit neuen Effekten, von einem international erfolgreichen Komponisten geschrieben und von einem erfahrenen, leidenschaftlichen Panflötisten gespielt: Das Konzert auf dem Instrument mit 22 Röhren und drei Oktaven Umfang, das man auch chromatisch, also mit Halbtönen spielen kann, dürfte ein spezielles Hörabenteuer werden. Eingefädelt hat diese Uraufführung, die Ari Rasilainen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz realisiert, der Noch-Intendant des Orchesters, der Schweizer Beat Fehlmann.



Hinweis

Konzerte im Konzil Konstanz:

25. und 27. 4., je 19.30 Uhr; So, 29. 4., 18 Uhr, neben dem Panflötenkonzert steht eine Symphonie von Brahms auf dem Programm