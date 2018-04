Gruselreise ins Bündnerland

VIDEOGAME ⋅ Ein Ostschweizer Ingenieur entwickelt ein Game, das in den Bündner Alpen spielt. In «Mundaun» muss der Held einen Brand aufklären – und kommt mysteriösen Geheimnissen auf die Spur.

Die Bündner Bergregion Mundaun ist eigentlich eher für ihre schöne Landschaft bekannt. Im Schweizer Videospiel «Mundaun» zeigt sie sich aber eher von einer düsteren Seite. Hinter dem Spiel steht das Luzerner Studio «Hidden Fields», ein Ein-Mann-Betrieb des Entwicklers Michel Ziegler. Der Informatikingenieur aus Uznach ist Absolvent der Hochschule für Design und Kunst Luzern und arbeitet seit Sommer 2014 an dem Spiel. Er kennt die Gegend aus seiner Jugend: «Ich war als Kind oft in Mundaun in den Ferien. Die Schönheit des Gebiets hatte schon damals etwas Mysteriöses und Unheimliches an sich.»

Seine Eindrücke erwachen nun in «Mundaun» zum Leben. Der erste Schritt ist aber kein technologischer: Sämtliche Objekte, Figuren und Landschaften in «Mundaun» werden von Ziegler zuerst mit Bleistift gezeichnet. Danach werden sie als sogenannte Texturen über die 3D-Modelle des Spiels gelegt. Die schwarz-weisse Welt, die dadurch entsteht, verstärkt die unheimliche Stimmung von «Mundaun» umso mehr und erinnert eher an Sennentuntschi als an Heidi.

Abenteuerspiel mit ­unheimlicher Stimmung

Die Story des Spiels ist schnell erzählt: Der Protagonist erfährt durch einen Brief, dass sein Grossvater bei einem Brand in seiner Scheune ums Leben gekommen ist. Als er dem Unfall auf den Grund gehen will, entdeckt er, dass die Alpenregion viele Geheimnisse birgt.

Michel Ziegler orientiert sich aber nur vage an bestehenden Sagen und Mythen: «Das meiste entstammt meiner Fantasie.» Doch «Mundaun» sei kein reines Horrorspiel: «Die Stimmung ist zwar unheimlich, das Spiel beinhaltet aber keine Schreckmomente, wie man sie von ähnlichen Titeln kennt.» Es sei eher ein Abenteuerspiel, bei dem man die Gegend erkundet, Rätsel löst, Schlitten fährt und Gegner besiegt.

Michel Ziegler investiert nicht nur seine Zeit, sondern auch sein Geld in das Projekt. Um ein solches Spiel zu realisieren, seien rund 300000 Franken nötig – eine Schätzung, die eher tief angesetzt ist, gesteht er. Eine grosse Hilfe zur Umsetzung des Spiels sind deshalb Fördergelder, die er unter anderem von der Kulturförderung St. Gallen oder von der Ernst Göhner Stiftung erhalten hat. Auch die Kulturstiftung des Bundes, Pro Helvetia, hat «Mundaun» finanziell unterstützt. Ausserdem bezahlten sie Zieglers Reise an die Game Developers Conference in San Francisco, wo er und andere Schweizer Entwickler ihre Spiele einem internationalen Publikum präsentieren konnten. Eine positive Erfahrung für Ziegler: «Der Anlass hat mir bestätigt, dass das Spiel auch weltweit Potenzial hat.» Dazu seien aber noch einige Anpassungen nötig: Im Spiel wird rätoromanisch gesprochen, Untertitel helfen dem Spieler, alles zu verstehen. «Damit das Spiel mehr Leute erreicht, werden mehr Sprachoptionen nötig sein. Viele Spieler lesen ungern Untertitel», sagt Ziegler. China und Brasilien seien wachsende Märkte, die für unabhängige Entwickler wie ihn grosses Potenzial hegten. Es könne sich deshalb lohnen, das Spiel für diese Länder zu lokalisieren. Ziegler konnte neben den positiven Erfahrungen auch eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

Zusammenarbeit mit Autorin und Komponist

Um das Spiel fertigzustellen, arbeitet Michel Ziegler mit anderen zusammen: Autorin Gabrielle Alioth hilft ihm bei der Story, während Komponist Michel Barengo die Musik des Spiels produzieren wird.

Das fertige Spiel soll zunächst auf der PC-Spieleplattform Steam erscheinen. Konsolenversionen für Xbox One und Playstation 4 sind zwar auch geplant, doch ob diese gleichzeitig erscheinen werden, kann Ziegler noch nicht sagen.

Sein Fokus liegt zunächst darin, den Ablauf des Spiels definitiv festzulegen: «Die Levels, Figuren und Mechaniken des Spiels sind fast alle fertig – jetzt gilt es, alles sinnvoll zusammenzuführen.» Ziel sei es, das Spiel im Frühling nächsten Jahres zu veröffentlichen. Bis dahin muss Ziegler noch einiges programmieren – und zeichnen.