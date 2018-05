Kulturfestival St.Gallen: Grosse Namen unter der Woche

MUSIK ⋅ Drei Wochen Konzerte und Fussball-WM: Das Kulturfestival St.Gallen gibt heute das Programm bekannt. Nationale und internationale Stars werden auftreten – einige spielen in St.Gallen ihr einziges Schweizer Konzert diesen Sommer.

Philipp Bürkler

Im Sommer St.Gallen eine Geisterstadt? Heisse und stickige Gassen? Am Abend nichts los? Zumindest Letzteres trifft nicht auf den Juli zu. Da gibt es bereits zum 13. Mal das Kulturfestival. Während drei Wochen stehen dieses Jahr 23 Konzerte auf dem Programm von Künstlerinnen und Bands aus neun verschiedenen Ländern. Das Line-up verspricht grosse Namen innerhalb des jeweiligen Musikgenres. «Wir sind ein Festival, an dem das Publikum musikalisch viel entdecken kann», sagt Lukas Hofstetter von der Festivalleitung.

Das Konzept: Da das Kulturfestival auch unter der Woche Konzerte durchführt, kommen Hofstetter und seine Crew zu günstigeren Konditionen an grössere Künstler heran, Künstlerinnen, die sich das Kulturfestival sonst nicht leisten könnte. Der Grund: Viele Musiker und Bands sind im Sommer in Europa auf Tour und spielen vor allem an den Wochenenden an den zahlreichen Open Airs. «Unter der Woche haben die Musiker dann nichts zu tun, weshalb sie froh sind, bei uns noch einen Slot zu bekommen.»

Einst Strassenmusiker, jetzt füllt er die Royal Albert Hall

Neben dem Poolbar-Festival in Feldkirch und dem Montreux Jazz Festival ist das Kulturfestival St. Gallen der einzige Event in der näheren Umgebung, der im Sommer auch wochentags Konzerte veranstaltet.

Einer dieser Stars, der normalerweise ein Vielfaches kosten würde, ist dieses Jahr Gitarrist Seasick Steve aus Kalifornien. Der 77-jährige «seekranke» Steve war bis vor knapp 15 Jahren Strassenmusiker und Musikproduzent. Der Durchbruch als Solokünstler gelang ihm 2007, nachdem Steven Wold – so heisst er richtig – in einer Fernsehsendung der BBC auftrat. Seither tourt Seasick Steve durch die grossen Konzerthallen dieser Welt wie die Royal Albert Hall oder im kleinen Rahmen in St. Gallen. Sein Sound ist irgendwo zwischen Blues, Rock und Folk.

Ein paar Abende davor steht Dobet Gnahoré auf der Bühne im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums. Die ivorische Künstlerin vermittelt mit ihrem Sound ihr eigenes Bild von Afrika. Mit ihrer ausdrucksstarken, kraftvollen und einfühlsamen Stimme singt sie über die Liebe, den Tod, die Ausbeutung von Frauen und Kindern. Gnahoré bringt ihr virtuoses Ensemble, das für seine Tanzeinlagen bekannt ist, mit nach St. Gallen.

Eine weitere Frauenstimme gibt es geografisch aus der Gegenrichtung Hamburg. Von dort kommt das Duo Hundreds, bestehend aus Eva Milner und ihrem Bruder Philipp. «Elektronische Beats treffen hier auf melancholische Texte», versprechen die Festivalmacher.

Ein weiteres Highlight gibt es an einem Dienstagabend. Der Belgier Maarten Devoldere präsentiert sein Soloprojekt Warhaus. Der Sänger der Band Bal­thazar schafft mit seiner rauen Stimme, die an Leonard Cohen oder Tom Waits erinnert, gepaart mit intelligenten Rhythmen, eine hypnotische Klangwelt zwischen Romantik und Brutalität.

Sozialer Treffpunkt mit Fussball-WM

The Boxer Rebellion, Dobet Gnahoré, Oddisee & Good Company, The Fat Bastard GangBand, The Naked and The Famous und Kid Simius spielen am Kulturfestival sogar ihr einziges Schweizer Konzert in diesem Sommer.

Der Innenhof der Museen wird im Juli jeweils zum Treffpunkt für St. Gallerinnen und St. Galler sowie Auswärtige. «Oft bleiben die Leute auch unter der Woche bis spät abends bei uns», sagt Hofstetter. «Bei uns ist es gemütlich und familiär.» Neben dem Publikum, das jeden Abend mit einem anderen Gericht verpflegt wird, sollen sich auch die Musikerinnen und Musiker wohlfühlen. «Es kommt regelmässig vor, dass wir mit den Künstlern am anderen Tag noch in die Drei Weihern baden gehen.»

Weil im Juli die Fussballweltmeisterschaft in Russland stattfindet, gibt es an den Matchabenden zwar keine Konzerte, dafür aber ein Public Viewing auf Grossleinwand. Der Juli verspricht einiges: Musik, Fussball, Kulinarisches und sozialer Treffpunkt.

Hinweis

Kulturfestival St. Gallen, 1. bis 28. Juli, kulturfestival.ch