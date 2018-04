Ein gewitzter Denker

STEFAN BÜSSER IN FRAUENFELD ⋅ Stefan Büsser ist Unterhaltung pur. Doch der Comedian hat auch eine ernste Seite, die nicht für die Bühne gedacht ist.

Interview: Samira Hörler

Er ist ein Multitalent. Aktuell tourt Stefan Büsser mit seinem Soloprogramm «Masterarbeit» durch die Schweiz, tritt zusammen mit Fabian Unteregger mit «Unterbüsser» auf und moderiert beim Radio SRF 3 und an zahlreichen Shows. Von Alltagsstress jedoch keine Spur. Im Gegenteil, Stefan Büsser hat seine Berufung gefunden.



Stefan Büsser, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Wird es Ihnen manchmal etwas zu streng, oder suchen Sie bewusst dieses «Ausgelastet-Sein»?

Stefan Büsser: Mir kommt es nicht wie Arbeit vor, was ich mache. Das ist zum einen natürlich schön, zum anderen aber auch gefährlich, weil ich tatsächlich dazu neige, mehr zu machen, als mein Körper eigentlich leisten kann. Ich versuche ständig etwas abzubauen, mit mässigem Erfolg.



Gönnen Sie sich denn ab und zu eine Verschnaufpause?

Ich war erst kürzlich zehn Tage auf den Malediven, das war natürlich ein Traum. Ansonsten buche ich immer wieder kurze Trips, zum Beispiel um übers Wochenende irgendwo in Europa einen Zwischenhalt einzulegen. Während der warmen Monate bin ich meistens auf Mallorca, wo meine ­Eltern ein Haus haben, das ich mitbenutzen kann.



Was machen Sie, um dem Alltag etwas entfliehen zu können?

Ich versuche an meinen showfreien Abenden nicht mehr so viel zu ar­beiten, was ich früher eigentlich andauernd gemacht habe. Es gibt auch immer etwas zu tun, aber ich habe gelernt, dass man vieles noch später erledigen kann.



Mit 16 Jahren hat Ihre Karriere begonnen. War es Ihnen damals schon klar, in welche Richtung Sie sich beruflich entwickeln möchten?

Mein Wunsch war es schon immer, zu moderieren. Das mit der Comedy ist dann so irgendwie dazugekommen. Und von Social Media und selbstproduzierten Videos habe ich mit 16 Jahren natürlich noch nicht geträumt.



Wann haben Sie realisiert, dass Sie beim Publikum richtig gut ankommen?

Es gab nicht den einen Moment, aber mir fiel schon früh während meiner Moderationen auf, dass meine Schlagfertigkeit und mein Timing für Witze beim Publikum gut ankamen.



Was sind die bisherigen Highlights Ihrer Karriere?

Das ist, wie wenn du einen Vater nach seinem Lieblingskind fragst. Im Fernsehen wahrscheinlich die Moderation der Swiss Music Awards im Hallenstadion. Comedymässig vergesse ich sicher meinen Auftritt am Arosa-Humor-Festival nicht mehr. Und als Journalist durfte ich unglaublich viele spannende Menschen treffen. Ich kann mich wirklich nicht beklagen.



Proben Sie Ihre Shows auch manchmal vor Freunden oder Ihrer Verlobten?

Ich organisiere jeweils einen «Tryout» im kleinen Rahmen, wenn ein neues Programm ansteht. Da sind dann so 10 bis 20 Leute, auf deren Urteil ich mich verlassen kann. Sie haben mich noch nie enttäuscht!



Wie bereiten Sie sich auf einen Auftritt vor?

Ich lerne den Text auswendig und versuche beim Znacht mit dem Veranstalter noch ein paar lokale Gegebenheiten zu erfahren. Ich will dem Publikum immer eine individuelle Show bieten können.



Wie steht es um Lampenfieber?

Die letzten fünf Minuten, bevor es dann auf die Bühne geht, sind immer schlimm. Da frage ich mich jeweils:«Warum tue ich mir das an?!» Sobald dann aber die ersten Lacher kommen, hat sich die Frage von selbst beantwortet.



Wie interagieren Sie bei einem Auftritt mit dem Publikum?

Ich stelle dem Publikum zum einen Fragen, aber ich mag es auch, wenn jemand von sich aus einen Zwischenruf macht. Viele Komiker mögen das nicht, ich liebe es!



Wie viel davon ist spontan?

Die Interaktionen mit dem Publikum sind zu 100 Prozent spontan. Auch die lokalen Jokes sind individuell und kurz vorher ausgedacht.



Was ist das Schwierigste an Comedy-Auftritten?

Das Schwierigste ist, dass kein ­Publikum gleich ist. Man weiss nie, welche Pointen wo wie gut funk­tionieren. Da gibt es lokale Unterschiede, aber auch meine Tagesform ist entscheidend dafür, ob ein Auftritt gelingt.



Was wäre das absolute Worst-Case-Szenario bei einer Show?

Wenn der Beamer ausfällt. Das ist einmal letzten Februar in Solothurn passiert, und zum Glück konnten wir ihn innert Minuten reparieren.



Und dann?

Wir haben die Pause dann einfach schon nach 20 Minuten gemacht und danach die Show an einem Strang durchgezogen. Das war noch witzig für mich, ich musste spontan einiges umstellen.



Sind Sie zu Hause ganz anders als auf der Bühne?

Ganz anders nicht, ich verstelle mich grundsätzlich nicht auf der Bühne. Aber natürlich habe ich auch eine ernste, nachdenkliche Seite, die aber nicht auf eine Comedybühne passt.



Wenn Sie kein Comedian geworden wären, was dann?

Als Kind wollte ich immer Pilot werden. Vermutlich weil man da ein Mikrofon hat, mit dem man zu den Passagieren sprechen kann.



Interview: Samira Hörler

Hinweis: Stefan Büsser kommt am 24. April um 20 Uhr mit seinem Soloprogramm «Masterarbeit» in den Casino-Saal in Frauenfeld.