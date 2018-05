Die Worte auskosten

KULTURPREIS ⋅ Am Freitag wird Elsbeth Maag in Buchs der Anerkennungspreis der St. Gallischen Kulturstiftung überreicht. Ihre sinnlichen Gedichte inspirieren zu Musik und Kunst; sie wurden auch schon aufgetischt.

Bettina Kugler

Die Überraschung war gross, die reine Freude musste sich erst ­einen Weg bahnen. «Ich bin zunächst einmal erschrocken», erinnert sich Elsbeth Maag an den Tag im Oktober, als sie erfuhr, dass sie für ihre Lyrik mit einem der beiden Anerkennungspreise der St. Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet wird. Ein «heiliger Schreck» sei es gewesen, sagt sie. Erst mit der Zeit hat sie sich mit dem durchaus schönen Gedanken anfreunden können, dass der Preis nicht nur die knappe, aufs Wesentliche konzentrierte Sprachmacht ihrer Gedichte ehrt und ins Bewusstsein rückt. Sondern darüber hinaus der Gattung insgesamt zugutekommt.

Sie sitzt im sonnigen Hof von Schloss Werdenberg, wo sie in früheren Jahren als Chorsängerin bei den Sommeropern mitwirkte, und lässt den Blick ins Umland schweifen, jene Landschaft, die sie in ihren Texten so sinnlich spürbar macht. Eine Sprach­magierin ist Elsbeth Maag, 1944 in Buchs geboren, für den Herausgeber und Lyrikspezia­listen Rainer Stöckli, eine «Virtuosin des Wörterhandwerks». Doch über den Wolken schwebt sie nicht. Sie ist mit Leib und ­Seele im St. Galler Rheintal zu Hause, ist leidenschaftlich interessiert an den Menschen und ­engagiert für die Kultur, ver­wurzelt in der Werdenberger Mundart. «Ich pflege sie, indem ich sie rede. Darin zu schreiben, ist viel schwieriger als in Hochsprache.»

Neugierig auf andere Künstler und Sparten

Ihr ist bewusst, dass Lyrik oft als «Stiefkind der Literatur» behandelt wird. Sie gelte gemeinhin als anspruchsvoll, als rätselhaft und schwer geniessbar. Elsbeth Maag dagegen hat schon Gedichte auf den Tisch gebracht, im buchstäblichen Sinne. Sie hat ihre Texte auf Tellern angerichtet und im Buchser «Museümli» ausgestellt: nahrhafte Worte, Sprachbilder und Gedanken. Gedruckte Bücher, darunter die Bände «Unter der Steinhaut» (2000), «das Brombeerblau ist zurück» (2005) und «Pappeln rennen durchs Tal» (2011) nur ein kleiner Teil ihres Schaffens. Denn Elsbeth Maag versteht sich nicht als einsame Poetin im Elfenbeinturm der Sprache. Stattdessen sucht sie die Nähe und den Austausch mit anderen Kunstschaffenden aus anderen Sparten. Projektweise hat sie mit Musikern und Komponisten, mit Malern und Fotografen gearbeitet. Peter Roth beispielsweise vertonte in «Novembrig» Mundartgedichte von Elsbeth Maag über Leben und Tod; für seine Meienberg-Messe «Media Vita» schrieb sie ebenfalls Texte. Für die 2017 erschienene Anthologie «Vaterunser/Mutterunser» übersetzte sie das Gebet aller ­Gebete in Werdenberger Dialekt; «ganz brav», sagt sie mit einem Lächeln. Als hätte sie auch anders können.

Das Geräusch einer sich öffnenden Blume

Über eine künstlerische Aktion lernte sie der St. Galler Lyriker und Verleger Ivo Ledergerber kennen; 1996 brachte er ihren ersten Lyrikband «Die Steine ­seien gleichzusetzen den Wellen» heraus. «Sie hatte sich mit Erika Dreier zusammengetan und in einem Bauwagen Gedichte an einer Schnur aufgehängt», erinnert sich Ledergerber. Die Texte gefielen ihm, und er holte sie von der Leine ins Buch. Dabei ist es nicht geblieben. Zuletzt veröffentlichte sie mit dem Fotografen Sepp Köppel der Band «Von der Durchlässigkeit».

Durchlässig ist ihre Haltung als Lyrikerin: aufmerksam und empfindlich für das, was sich «unter der Steinhaut» regt, für «Laulüftlein und Sturmwinde», hellhörig für die Musik einer sich öffnenden Blüte. Sie ist viel unterwegs, besonders mit dem Velo, gerne sportlich und ausdauernd. Die Worte aber fliegen ihr dabei nicht leichthin zu. «Ich muss die Faulheit überwinden, mich hinsetzen, mit einem Satz anfangen und dann geduldig arbeiten.»

«Seensucht / macht gschmeidig», heisst es in einem Gedicht aus dem Zyklus «Novembrig»: «Esoe gschmeidig / dass si s iiwennig vu de Ding / berüere loot». Diese Geschmeidigkeit trägt ­Elsbeth Maag von Text zu Text, «vu Horizont zu Horizont». In den Zwischenräumen ist Platz für Bewegung und Begegnung.