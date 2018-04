Die Verzweifelte im Dickicht der Gewalt

Vincenzo Bellinis nahezu unbekannte Oper «Il pirata» erfährt am Theater St. Gallen eine glanzvolle Auferstehung. Das liegt an Ben Baurs kühner Inszenierung, aber vor allem an Joyce El-Khoury in der Rolle der Imogene.

Rolf App

Rolf App

rolf.app

@tagblatt.ch

Aus dem Orchester ist ein harter Schlag zu hören, dann geht der schwarze Vorhang hoch. Eine Trauergesellschaft, in der Mitte ein Sarg und das Bild eines ­Kindes. Aus dem Hintergrund kommt ein Mann, packt die trauernde Mutter bei der Hand, wirft sie zu Boden.

So eröffnet Ben Baur seine ­Inszenierung von Vincenzo Bellinis nahezu unbekannter Oper «Il pirata». Er rückt sie geschickt aus dem weit entfernten 13. ins schon viel nähere 20. Jahrhundert und aus der Welt sizilianischer Adelsherrscher in jene der Mafia. Eher düstere Gewölbe dominieren auch optisch die Szenerie. Und ein Licht, das oft genug graue Ausweglosigkeit ausdrückt, selbst dort, wo es in der Schlafzimmerszene des zweiten Akts warm und weich fliesst.

Alles geht Hand in Hand an diesem Abend

Alles geht Hand in Hand an diesem Abend am Theater St. Gallen. Ben Baurs Inszenierung und Bühne, Mariella von Vequel-Westernachs Lichtregie, Uta Meenens Kostüme. Sie bauen den Rahmen, in dem eine ebenso dramatische wie zarte Musik sich entfaltet, die das von Pietro Rizzo geleitete Sinfonieorchester St. Gallen in vielerlei Facetten – und mit grosser Rücksichtnahme auf die Sänger – blühen und glühen lässt. Denn tief leidenschaftlich ist Bellini immer, und melodisch absolut hinreissend.

Geschickt setzt Ben Baur auch die von Michael Vogel einstudierten Chöre, den Chor des Theaters St. Gallen und den Opernchor St. Gallen, als handlungstreibende Elemente ein. Vom Kind im Sarg geht die Handlung aus, zu ihm kehrt sie am Ende zurück. Das Kind, von Elhad Hoti als stumme, aber wichtige Rolle gespielt, verbindet die allezeit unglückliche Imogene mit dem Mafiaboss Ernesto, der sie zur Heirat gezwungen hat und nun Liebe erwartet, aber nicht bekommt. Das Kind trennt Imogene von Gualtiero, ihrem Geliebten, der nach zehn Jahren im Exil zurückgekehrt ist. Zwischen ihm und Ernesto bahnt sich schon rasch eine tödliche Auseinandersetzung an. Imogene steht wie ­gelähmt zwischen den Männern, bis sie dann kurz vor Schluss ...: Aber nein, das verraten wir nicht.

Es ist Imogenes Präsenz, die das gesanglich enorm herausfordernde Stück tragen muss, und es ist Joyce El-Khoury, die dies in St. Gallen in absolut beeindruckender Weise tut. Je stiller sie wird – und sie wird immer stiller, bis sie dem Wahnsinn verfällt –, umso mehr geht ihre modulationsfähige, von widerstreitenden Gefühlen erfüllte Stimme unter die Haut. Das ist auch schauspielerisch ganz grosse Klasse.

Marco Caria singt den Mafiaboss mit schwarzer Stimme

Natürlich können da die beiden Männer an ihrer Seite – Marco Caria als Ernesto und Arthur Espiritu als Gualtiero – nicht wirklich gegenhalten, zu sehr steht Imogene im Zentrum. Aber Caria zeichnet den Ernesto mit machohaftem, aber nie plakativem Auftreten und schwarzer Stimme doch sehr eindrücklich, am eindrücklichsten in jenem Duett im Schlafzimmer, in dem der eheliche Konflikt seinem Höhepunkt zustrebt. Stimmlich wie schauspielerisch weniger überzeugend ist Arthur Espiritus Gualtiero. Ihm fehlt jene Wildheit und Kraft, die seine Handlungsweise erst erklären würde.

Im Dreieck von Liebe und ­Gewalt müssen Nebenrollen Nebenrollen bleiben. Aber sie sind mit Tatjana Schneider (als Adele), Martin Summer (als ­Goffredo) und Riccardo Botta (als Itulbo) gut besetzt. Das Publikum des Premierenabends hat mit heftigem Applaus reagiert. Sehr zu Recht.