Der Saustall macht Pause

Wie sich die Schwedische Akademie blamierte

Auslöser der Akademiekrise waren Fälle von sexueller Erpressung und Selbstbereicherung: Jean-Claude Arnault, verheiratet mit dem Akademiemitglied Katarine Frostenson, habe seine Position als Leiter eines einflussreichen Kulturforums missbraucht, bezeugten 18 Frauen. Kulturförderung habe er von sexuellen Gefälligkeiten abhängig gemacht.



Arnault bestreitet, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen eingestellt. Arnaults Kulturforum bekam regelmässig Geld von der Akademie, wobei seine Gattin, die auch Teilhaberin des Kulturforums war, nicht in den Ausstand getreten war. Das Ehepaar finanzierte sich also selbst. Die von der Akademiesekretärin Sara Danius eingeleitete juristische Untersuchung bestätigte den Vorwurf der Begünstigung.



er von Sara Danius beantragte Ausschluss von Frostenson lehnte die Akademie ab, worauf es zu insgesamt sechs Austritten kam. Schliesslich gipfelte der Streit in öffentlichen Beschimpfungen unter den Akademiemitgliedern. (hak)