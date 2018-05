«Das habe ich bei mir selbst geklaut»

KINDEROPER ⋅ Francisco Obieta hat mit «Lola, Trixi und die Sterne» erstmals eine Oper geschrieben, die Kinder an die klassische Musik heranführt. Das Orchester der Universität St. Gallen führt sie auf und macht damit einen kulturellen Brückenschlag zur Stadt.

Martin Preisser

martin.preisser@tagblatt.ch

Für den Schluss seiner Kinderoper «Lola, Trixi und die Sterne» war Francisco Obieta noch auf der Suche nach einem einprägsamen Motiv. Beim Golfspielen fiel ihm eine Melodie ein, die ihm aber bekannt vorkam. Der aus Argentinien stammende Kontrabassist und Komponist wollte natürlich nichts irgendwo aus der Musikgeschichte abkupfern. Er suchte zu Hause, wo diese Melodie denn her sein könnte. Dann fand er sie, auf einem Blatt. Es war ein Ländler, den er einmal für einen Kontrabass-Schüler aufgeschrieben hatte. «Ich habe das Motiv also bei mir selbst geklaut», erzählt Francisco Obieta.

In seiner Oper will die Hauptfigur Lola nicht einfach ein Glitzerkleid, sondern eines mit echten Sternen drauf. Ihre Freundin Trixi und der Fuchs helfen ihr dabei, die Sterne vom Himmel zu holen. Das Sternenkleid gefällt auch einer Elster, die es klaut und heimlich in ihrer Höhle versteckt. Weil es den Menschen ohne Sterne am Himmel zu dunkel ist, überzeugt der Fuchs die Elster, das Kleid wieder zurückzugeben. Alle helfen schliesslich, die Sterne wieder an ihren Platz am Himmel zu heften. Die Moral der Geschichte: Die Sterne sind für alle da. Oder wie es der Komponist formuliert: «Man will manche Sachen vielleicht ganz für sich alleine, aber man hat viel mehr Freude daran, wenn man sie mit anderen teilt.»

Das Stück, bei dem er ganz in seine kindliche Seele geschaut habe, wie Francisco Obieta sagt, wurde anlässlich der jährlichen Reise des Orchesters der HSG bereits in Heidelberg in einer Vorpremiere gezeigt. In St. Gallen gibt am Sonntag eine öffentliche Aufführung im Palace. An drei weiteren Aufführungen werden rund tausend Kinder aus St. Galler Primarschulen erwartet.

Einprägsame, aber keine banale Musik für Kinder

Die Elster in der Kinderoper erinnert einen an die diebische Elster der Rossini-Oper. Aber Obieta zitiert da ganz bewusst nichts. «Die Themen sollen für Kinder einprägsam und mitsingbar sein, aber nicht banal. Und die Kinder sollen den Fluss der Musik spüren», sagt der Ostschweizer Musiker, der am Konservatorium Feldkirch Kontrabass und Komposition unterrichtet, lange Jahre als Kontrabassist im Sinfonieorchester St. Gallen tätig war und auch als leidenschaftlicher Tangomusiker bekannt ist.

Die Oper habe auch die richtige Menge moderner Tonsprache. «Es ist keine Musik wie aus einer TV-Kindersendung», sagt Obieta, der seit 2010 das Uniorchester leitet. Vorbild für jede klassische Komposition für Kinder sei «Peter und der Wolf» von Sergei Prokofjew, der im Gegensatz zu seiner Oper nur gesprochene Sprache in seine Musik einbaut. Bei «Lola, Trixi und die Sterne» ist der ganze Text gesungen. Francisco Obieta erwähnt immer wieder auch den Namen des tschechischen Komponisten Leos Janacek, dessen speziell beredte Tonsprache er sehr schätzt. «Als Komponist kann ich mich zwar an Vorbildern orientieren, ich möchte aber natürlich wie ich selbst klingen und nicht wie jemand anders», der immer wieder seinen eigenen Stil finden will.

Fantasievoll und spielerisch zur klassischen Musik

Für die Studentinnen und Studenten auf dem Rosenberg ist das Stück eine neue Erfahrung. Erstmals eine Oper, das ist eine ganz andere Dimension als ein normales Sinfoniekonzert. Gut ein halbes Jahr hat das HSG-Orchester geprobt. Für jede Orchesterstimme hat der Komponist die Musik so eingerichtet, dass man sie am Computer als Vorlage für genaues Üben daheim benutzen kann. Die Regie in dieser Kinderoper, die Kinder nicht zuletzt fantasievoll und spielerisch an klassische Musik heranführen will, hat der St. Galler Schauspieler Christian Hettkamp übernommen. Die vier jungen Gesangssolisten der Oper kommen vom Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch.

Hinweis

Öffentliche Aufführung: So, 6.5., 17 Uhr, Palace, St. Gallen; drei weitere Aufführungen für Schulklassen (mit Reservation unter: uniorchester-hsg.ch)