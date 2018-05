Brauchtum trifft auf internationale moderne Kunst

AUSSTELLUNG ⋅ Der Galerist Bruno Bischofberger bewirbt sein Programm seit über 30 Jahren mit Fotos über Schweizer Brauchtum und Alltagsleben. Das Museum im Bellpark in Kriens zeigt nun die kultigen Anzeigen.

Julia Stephan

«Darf man das?» «Ist das nicht sexistisch?» Als der Galerist Bruno Bischofberger im Oktober 2016 für eine Anzeige auf der Rückseite des «Kunst­bulletins» eine Fotografie ver­wendete, die die halbnackten Hintern dreier Street-Parade-Teilnehmerinnen zeigte, regten sich manche Frauen in den sozialen Medien mächtig darüber auf. Die eine oder andere Abonnentin muss sich an die Appenzeller Kuhhintern erinnert gefühlt haben, mit denen der Galerist seine renommierten und weltweit be­achteten Ausstellungen auf der Rückseite des «Kunstbulletins» und des internationalen Kunstmagazins «Artforum» regelmässig bewirbt.

Denn der von Zürich aus ­agierende gebürtige Appenzeller ist nicht nur ein Schwer­gewicht auf dem internationalen Kunstmarkt. Er hat auch eine grosse Schwäche für das appenzellische Brauchtum, über das er doktorierte. Als es ihm in den 1980ern zu mühsam wurde, auf das oft verspätete Anzeigen­material seiner hochkarätigen Künstler zu warten, illustrierte er die Inserate auf der Rückseite des «Kunstbulletins» und von «Artforum» mit Fotos, die Schweizer Brauchtum und Alltagsleben abbilden. Das zieht ­seine Galerie ohne Veränderung des typografischen ­Erscheinungsbildes seit über 30 Jahren so durch – mit Profi- und Amateur­fotografien, mit alten und mit neuen Fotos.

Ein Inserent auf Lebenszeit

Die Rückseiten der Fachmagazine hat Inserent Bischofberger quasi auf Lebenszeit gebucht. Der traditionsbewusste Galerist hat auf diese Weise selbst eine Tradition begründet. Das Museum im Bellpark im luzernischen Kriens hievt diese Tradition nun mit einer Ausstellung vom Anzeigenmarkt in den Kontext der Kunst. Das ist insofern konsequent, als das Krienser Haus als Heimatmuseum und international beachteter Ort der Kunst selbst ein schillerndes Dasein zwischen zwei Welten führt, die wenig Berührungspunkte haben.

Die Kuratoren, Bellpark-Leiter ­Hilar Stadler und der Künstler ­Peter Fischli vom ehemaligen Künstlerkollektiv Fischli/Weiss, haben im Haus rund 130 Hefte samt Gebrauchspuren rückwendig an die Wand montiert. Die Hinterteile von der Street Parade sind in diesem Kontext neben Bildern von Zürichs Weihnachtsbeleuchtung, von Velo­rennen und modernen Vergnügungsapparaten einer Chilbi als hinter-sinniger Kommentar zu modernem Brauchtum kenntlich. Neben erwartbaren Motiven volkstümlich gekleideter Männer und Frauen tauchen auch mal ein Autoschrottplatz und Panzersperren auf. Dinge, die in unserer Kulturlandschaft rar geworden sind.

Es ist, als wolle Bischofberger die Text-Bild-Schere so weit wie nur möglich öffnen. Dass mit einem Bild eines vor dem Bundeshaus eine Peitsche schwingenden Mannes die «Peitschen-Bilder» von Jirí Georg Dokoupil angekündigt werden oder mit an Haken hängenden Walliser Würsten die Ausstellung «Nukes and Porn», erscheint da fast wie ein Versehen.

Die Fotos von schrulligen Menschen, die ihren Leidenschaften nach­gehen, offenbaren einem internationalen Publikum, das über Schweizer Gepflogenheiten nur wenig Bescheid weiss, ganz schön viel über obsessiv betriebenes Künstlertum und über eine intensive betriebene Sammlerleidenschaft.

Julia Stephan

ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Hinweis

Bis 8. 7. bellpark.ch