Bligg im Interview: "... und am Ende kannst du dir eine Cola und ein Sandwich kaufen"

NEUES ALBUM ⋅ Bligg meldet sich zurück. Nach einjähriger Auszeit legt der 41-jährige Zürcher mit "Kombination" sein neues Album vor. Ein Gespräch über alte Möbel, Pionierarbeit und Streaming.

Michael Graber

Massentauglicher Pop Bligg bleibt Bligg. Das ist poppiger Sound, mit stampfenden Beats und ein bisschen Rap-Duktus. Alles ist auf seinem neuen Album "Kombination" auf Massentauglichkeit getrimmt. Mal mischelt er ein bisschen karibische Klänge unter, dann etwas Balkan-Groove und einen Schuss Volksmusik. Textlich ist Bligg dann gut, wenn er eine Geschichte erzählt und mit Worten spielt. Leider hat es auch Zeilen drin, die sich auf Kalenderspruchweisheiten-Niveau bewegen – "Jedi Nacht gebärt en neue Morge". Das kann Bligg besser, denkt man und hört etwas wehmütig die Bligg’n’Lexx-Platte "Nahdisnah". (mg)

Ich finde, das passt gut zu meinem Album "Kombination". Da geht es um das Kombinieren von verschiedenen Dingen und Stilen. Wie man es macht, wenn man im Brockenhaus einkauft.So habe ich das natürlich nicht gemeint (lacht). Den Tisch, an dem wir sitzen, gibt es wohl schon länger als uns beide zusammen. Das ist doch der Reiz eines Brockenhauses. Alles erzählt eine Geschichte.Dieses absolut Neue, von dem Sie sprechen, gibt es doch gar nicht. Auch als der Hip-Hop in den 1970ern aufkam, war das eine Kombination aus verschiedenen Stilen. Eine Gitarre hat ja auch immer die gleiche Anzahl Saiten und Griffe. Die Kunst ist es, dass man innerhalb dieser Dinge seinen eigenen Sound schafft.Das wäre auch so richtig langweilig gewesen. Ich muss die Musik nicht neu erfinden, aber ich muss mich doch weiter entwickeln.Ich selber habe mir da nie grosse Gedanken gemacht. Ich konnte nicht ahnen, was mit "0816" passiert – mittlerweile hat die Platte fünffach Platin erhalten. Wenn man so will, lebe ich mittlerweile seit zehn Jahren in der Zugabe dieses Erfolgs. Ganz grundsätzlich bin ich aber froh, dass derzeit viele Schweizer Musiker Charterfolge haben.Die Zeiten, in denen immer nur Bligg und ein paar andere grosse Künstler Erfolge hatten, brachten auch viel Neid. Oft musste man sich für den Erfolg rechtfertigen, das ist doch absurd. Eigentlich will doch jeder, dass seine Musik gehört wird. Mittlerweile ist es nicht mehr verpönt, wenn man das auch sagt. Das finde ich eine gute Entwicklung.Eine Hit-Kombination gibt es nicht. Es gibt vielleicht eine mathematische Hit-Formel, mit der man berechnen kann, wie lange ein Refrain sein sollte, aber eine sichere Kombination gibt es nicht. Ich habe schon gedacht: "Hey, jetzt habe ich einen Hit geschrieben!", und beim Publikum kam er nicht so toll an. Bei "Rosalie" war ich dagegen der Meinung, dass das kein Hit sei, und der ist komplett explodiert.Überhaupt nicht. Wir kennen und schätzen uns seit einiger Zeit. Wir haben beide Söhne in einem ähnlichen Alter und hatten etwa gleichzeitig eine etwas schwierigere Zeit im Privatleben. Das verbindet. Er und seine Crew feiern mich und ich feiere sie. Er hat mich auch extra an seine Plattentaufe eingeladen.Damals, als Spotify aufkam, war ich der erste Schweizer Künstler, der mit diesen Leuten am Tisch sass und verhandelte. Lange war mir aber alles etwas zu undurchsichtig, und ich habe dann gesagt: Da mache ich nicht mehr mit. Seit kurzem sind all meine Alben aber auch auf diesen Streaming-Diensten zu finden.Ja. Das mag stimmen. Vor allem die Beiträge an die Künstler sind sehr gering. Da kannst du einen Hit mit vielen Streams haben und am Ende kannst du dir eine Cola und ein Sandwich kaufen. Das kann doch nicht sein. Aber als Konsument finde ich Spotify und Co. grossartig.Vor allem die Hörspiele für meinen Sohn. Ich selber höre nicht mehr so viel Musik wie früher. Da bin ich mit Musik aufgestanden und mit Musik eingeschlafen. Heute schätze ich es, wenn ich nicht dauerbeschallt werde.Nicht nur. Noch nie war so viel Musik so einfach verfügbar wie heute. In diesem Dschungel verliert man schnell den Überblick. Das ist wie bei den Nachrichten-Apps. Es gibt so viele, dass man gar nicht mehr alles lesen kann. Mittlerweile gibt es Apps, die aus allen Apps die wichtigsten Texte herausfiltern. Die kosten aber. Wir bezahlen dafür, dass wir im Gratisangebot den Überblick behalten. Da stimmt doch irgendetwas nicht mehr.