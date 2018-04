Baker tourt mit Shania Twain

Musik Nächste Sprosse auf Bastian Bakers steiler Karriereleiter: Von Mai bis Ende Jahr geht er mit der kanadisch-schweizerischen Countrysängerin Shania Twain auf Welttournee. Die Reise führt einmal um die Welt mit Stopps in 80 Städten. Start ist am 3. Mai in Tacoma, Washington. Los Angeles, Las Vegas, Barretos (Brasilien), Montreal, London, München und Sydney sind weitere Destinationen. Dernière ist kurz vor Weihnachten in Neuseeland. Twain und Baker wurden einander 2012 von Montreux-Jazz-Gründer Claude Nobs vorgestellt. Shania sei sofort angetan gewesen von Bastians Talent, berichtet Bakers Plattenfirma. Bereits 2015 durfte er bei einigen Konzerten ihrer Kanada-Tour im Vorprogramm auftreten. (sda)