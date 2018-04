"Avengers: Infinity War" klar auf Platz 1

CH-KINOCHARTS WOCHENENDE ⋅ Anthony und Joe Russos Science-Fiction-Film "Avengers: Infinity War" hat am Wochenende die Schweizer Kinos fast ganz allein gefüllt. Er verbuchte mehr als 100'000 Eintritte, fast 70'000 in der Deutsch-, 29'000 in der Westschweiz und 3200 im Tessin.

Der dritte Teil der "Avengers"-Reihe hat weltweit das erfolgreichste Debüt-Wochenende aller Zeiten hingelegt. Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart spielte der Action-Film der Marvel-Studios weltweit 630 Millionen Dollar ein - so viel wie kein Film vor ihm. Nach Angaben von Branchenmedien kostete der Film 300 Millionen Dollar. Der letzte Film der "Avengers"-Reihe ist für das kommende Jahr geplant. (sda)