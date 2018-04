Auktion von Springsteen-Manuskript

AUKTION ⋅ Ein handgeschriebenes Manuskript von Bruce Springsteens Erfolgssong "Born to Run" aus dem Jahr 1975 wird im Juni in New York versteigert. Der Entwurf auf liniertem Papier könne bei der Online-Auktion bis zu 300'000 Dollar einbringen.

Dies teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag (Ortszeit) mit. Den Grossteil der Strophen änderte Springsteen später allerdings noch. Der Text des Refrains ist in dem Manuskript aber genauso, wie er später aufgenommen wurde. Der 1949 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Springsteen gilt mit mehr als 140 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Preisen als einer der erfolgreichsten US-Musiker der Gegenwart. (sda/dpa)