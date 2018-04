Konstanz: Mit Hakenkreuz und Davidstern ins Theater

INSZENIERUNG ⋅ Wie weit darf Kunst gehen? Wenn es nach Regisseur Serdar Somuncu geht, sehr weit. Besucher seiner Inszenierung können Davidstern oder Hakenkreuz tragen. Jetzt droht ein Rechtsstreit.

Julia Nehmiz

Julia Nehmiz

Konstanz kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Die beschauliche süddeutsche Stadt, die bei schönem Wetter geflutet wird von Ausflüglern und bei jedem Wetter von Schweizer Shoppingtouristen, sie hat plötzlich ein Nazi-Problem. Vielmehr: Das Theater hat eine Nazi-Debatte provoziert, die nun Wellen schlägt, mit denen keiner der Theaterschaffenden gerechnet hat.

Es geht nicht um Hitlers Hetzschrift, sondern um George Taboris Farce «Mein Kampf». Tabori erzählt darin von dem jungen Adolf Hitler, der 1910 in einem Wiener Männerasyl Unterschlupf findet und sich dort mit einem Juden anfreundet. Auslöser für die Debatte war nun die Ankündigung des Theaters, dass die Aufführung «Mein Kampf», die an Hitlers Geburtstag zur Premiere kommt, schon mit dem Kartenkauf beginne. «Mit dem regulären Erwerb einer Eintrittskarte erklären Sie sich bereit, im Theatersaal einen Davidstern zu tragen.» Für eine Freikarte erkläre man sich bereit, im Theatersaal ein Hakenkreuz zu tragen. So steht es noch immer auf der Homepage des Theaters im Ticketshop.

Die Empörung war gross, das Theater ruderte zurück: Mit dem regulären Erwerb einer Theaterkarte biete man an, im Theatersaal als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft einen Davidstern zu tragen. Niemand werde dazu gezwungen.

Gestern lud das Theater Konstanz nun zu einer Pressekonferenz. Intendant Christoph Nix entschuldigte sich: «Wenn wir Verletzungen bewirkt haben, das ist nicht meine Absicht gewesen, dann tut es mir leid.» Und ja, man habe Fehler gemacht in der Kommunikation.

Grosses Interesse an Hakenkreuz-Freikarten

Der Davidstern werde stilisiert, niemand werde gebrandmarkt, sagte Regisseur Serdar Somuncu. Er wolle sich mit seiner Inszenierung gegen den wachsenden Rechtsradikalismus in Deutschland stellen. «Es ist meine Verantwortung als Theatermacher, darauf hinzuweisen.» Man werde in der Vorstellung darauf reagieren, welche Zeichen im Publikum getragen würden. Die Zuschauer erhalten die Symbole erst mit ­Betreten des Theatersaals, und müssen diese bei Verlassen wieder abgeben. Die Freikarten seien speziell gekennzeichnet. Wer trotz Gratis-Ticket kein Hakenkreuz-Symbol trage, müsse nachträglich Eintritt bezahlen. Doch dann relativierte er: «Wir sind noch im aktiven Prozess der Inszenierung. Es kann auch sein, dass ich am Ende die Zuschauer dazu auffordern werde, sich eine Micky Maus anzuheften.»

Bislang hätten sich rund 50 Zuschauer für eine Freikarte angemeldet, sagte Intendant Nix. Man habe das Kontingent nun auf zehn bis zwölf Karten pro Vorstellung reduziert. Zudem habe man mit Polizei und Staatsanwaltschaft ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Das Theater hat sich mit einem Gutachten abgesichert: Dieses besagt, es spräche vieles dafür, dass die Verwendung von Hakenkreuzen in der Inszenierung straflos sei.

Doch die Kritiker besänftigen die Worte von Nix und Semuncu nicht. «Wir haben das Gespräch gesucht, nun werden wir hier abgetan», sagt Lasse Stodollick von der deutsch-israelischen Gesellschaft Bodensee.

Gestern wurde bekannt, dass bei der Staatsanwaltschaft Konstanz Anzeigen von zwei Antragstellern eingegangen seien, wie ein Sprecher der Behörde gegenüber dem «Südkurier» sagte. Die würden nun geprüft.