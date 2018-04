Asturien-Preis geht an Martin Scorsese

AUSZEICHNUNG ⋅ US-Regisseur Martin Scorsese erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Der 75 Jahre alte New Yorker sei eine "Legende des zeitgenössischen Kinos", begründete die Juriy am Mittwoch in Oviedo ihre Entscheidung.

