Alimentarium: Fokus auf Lebensmittelberufe

MUSEEN ⋅ Das Alimentarium in Vevey, das erste Museum, das sich ausschliesslich Nahrungsmitteln widmet, hat am Mittwoch sein Jahresthema vorgestellt: Es lautet "Nahrung hat ein Gesicht" und rückt Berufe in den Fokus, die sich der Verarbeitung von Lebensmitteln widmen.

