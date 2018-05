Zensur im jüngsten Land der Welt

SÜDSUDAN ⋅ Die Hoffnung auf mehr Demokratie war gross, als der Südsudan 2011 seine Unabhängigkeit ausrief. Heute herrscht Rauschen auf fast allen Kanälen. Wer kritisch darüber berichtet, wird festgenommen.

Markus Schönherr, Kapstadt

«Im Juli 2017 orderte Südsudans Regierung alle Internetanbieter im Land an, den Zugang zu unserer Website zu blockieren», sagt Marnix de Witte, Programmkoordinator des südsudanesischen Radiosenders «Tamazuj». «Die Regierung erlaubt keine unab­hängigen, unzensierten Nachrichten, denn sie könnten Miss­-brauch gegen Zivilisten oder auch andere Menschenrechtsverletzungen aufdecken.» Seit nunmehr fünf Jahren herrscht im Südsudan Bürgerkrieg. Eines der ersten Opfer war der faire Informationsfluss.

«Die Medien zögern mittlerweile, über den Bürgerkrieg zu berichten, weil darauf nicht selten Einschüchterung, willkürliche Verhaftungen, Folter und Hinrichtungen folgen», beklagt auch Arnaud Froger. Der AfrikaVerantwortliche der Organisation «Reporter ohne Grenzen» (ROG) ist auch angesichts des Welttags der Pressefreiheit am Donnerstag alarmiert: Für Journalisten in der jüngsten Nation der Welt ist es beinahe unmöglich geworden, unabhängig zu berichten.

Geheimdienstagenten in den Druckereien

Mindestens 20 Korrespondenten hatte das Regime vergangenes Jahr die Lizenz entzogen, aus dem 2011 unabhängig gewordenen Staat zu berichten. Ein ausländischer Reporter wurde verhaftet. Und kurz darauf musste das Büro von Al-Jazeera dichtmachen, nachdem der Fernsehsender einen Beitrag über Kriegsvertriebene im Süden des Landes gesendet hatte.

Mit zunehmender Geschwindigkeit schliesst die Medienaufsichtsbehörde in der Hauptstadt Juba die letzten unabhängigen Informationskanäle. In einem Untersuchungsbericht vom Februar protokolliert die UNO-Friedensmission Unmiss zunehmende Gewalt gegen Journalisten und prangerte dabei den «schrumpfenden Platz für eine offene Auseinandersetzung im Südsudan» an. Drei Zeitungen wurden in den vergangenen zwei Jahren aus Südsudans Kiosken und Supermärkten verbannt.

Hinzu kommt, dass Geheimdienstmitarbeiter seit 2016 fest zum Personal einer jeden Druckerei gehören. Um ihren Rotstiften zu entgehen und keine leeren Seiten in den Zeitungen zu riskieren, greifen die Verlage mittlerweile auf Selbstzensur zurück. In so gut wie allen Redaktionen im Südsudan herrscht das Diktat aus Juba. «In den letzten Monaten berichteten uns Journalisten von bürokratischen Prozessen, die dazu missbraucht werden, freie Medien zum Schweigen zu bringen. Wann immer Reporter zum Beispiel ihre Lizenz erneuern müssen, werden ihre Artikel auf kritischen Inhalt geprüft», klagt Angela Quintal von der internationalen Nichtregierungsorganisation «Committee to Protect Journalists» (CPJ).

Bürokratische Gründe führte die Regierung auch an, als sie im April den Sendebetrieb der BBC einstellte. «Die BBC bestreitet zwar nicht die Vorwürfe der Regierung, dass es ausstehende Gebühren gebe. Aber ein Medium zu verbannen, das Hunderttausenden Südsudanesen Informationen liefert, ist eine viel zu harte Strafe. Es ist ein weiterer Angriff auf Südsudans Pressefreiheit und Pressevielfalt», meint Medienrechtler Froger.

Sapana Lado, Vertreter von Südsudans Medienaufsicht, unterstellt südsudanesischen Journalisten mangelnden Patriotismus. «Hört auf, den Charakter dieses Landes und seiner Regierung zu beschmutzen», forderte er zu Jahresbeginn. Dabei wurden einige Medien speziell ins Leben gerufen, um durch überparteiliche Berichterstattung den Friedensprozess im Bürgerkriegsstaat zu fördern.

«Hassrede und Hetze»

Gegen den Rotstift des Zensors kommen allerdings auch sie nicht an, egal ob von Entwicklungsorganisationen oder Kirchen betrieben. Davon zeugen neben Radio Tamazuj, dessen Reporter jetzt von den Nachbarländern aus arbeiten, auch einige Sender des Catholic Radio Network: Das katholische Radio wurde wegen kritischer Berichte kurzfristig aus dem Äther verbannt.

Nun traf der Kahlschlag von Südsudans Presselandschaft selbst die Vereinten Nationen: Im März unterstellte die Regierung dem UNO-Sender Radio Miraya, «Hassrede und Hetze», verbreitet zu haben. Der Sendebetrieb müsse mit sofortiger Wirkung eingestellt werden, hiess es. Miraya sendet dennoch weiter, wie Unmiss-Sprecherin Francesca Mold betonte: Der Sender unterstehe nicht der staatlichen Medienbehörde, sondern arbeite auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Südsudan und den Vereinten Nationen.