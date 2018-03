Uno verlangt Untersuchung im Gazastreifen

NAHOST ⋅ Uno-Generalsekretär Antonio Guterres fordert eine unabhängige Untersuchung der Gewalt bei den Palästinenserprotesten im Gazastreifen. Guterres verlange Aufklärung darüber, wie Menschen getötet oder verletzt wurden, sagte sein Sprecher am Freitag in New York.

