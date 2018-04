Winnie Mandela ist tot

TODESFALL ⋅ Winnie Mandela, die Ex-Frau von Südafrikas Freiheitskämpfer Nelson Mandela, ist tot. Die Veteranin des Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika sei im Alter von 81 Jahren im Spital Netcare Milpark in Johannesburg gestorben, teilte ihre Familie am Montag mit.

