Lieferwagen fährt in Toronto in Fussgänger

TORONTO ⋅ Ein Fahrer eines Lieferwagens, der in der ostkanadischen Metropole Toronto am Montag mehrere Fussgänger verletzte, ist gefasst worden. Dies teilte die Polizei von Kanadas grössten Stadt mit.

Sie gab keine Einzelheiten über die festgenommene Person bekannt. Bei der "Kollision" um 13.27 Uhr Ortszeit seien mehrere Personen verletzt worden. Weder die genaue Zahl noch die Art der Verletzungen sei klar.

Zuvor hatte die Polizei noch von acht bis zehn Personen gesprochen. Die Polizei machte keine Angaben, ob es sich um einen Unfall oder um eine kriminelle Tat gehandelt hatte.

In der betroffenen Gegend Torontos im Stadtteil North York sind tagsüber viele Menschen unterwegs. Dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. In Toronto ging am Montag ein zweitägiges Treffen der G7-Aussenminister zu Ende. (sda/afp/reu/dpa)