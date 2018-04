Vertrauter der 9/11-Attentäter festgenommen

SYRIEN ⋅ Ein Vertrauter der Attentäter vom 11. September 2001 ist in Syrien festgesetzt worden. Der Deutsch-Syrer Mohammed Haydar Zammar befinde sich in der Gewalt kurdischer Kämpfer im Norden Syriens, teilte ein Kommandant am Mittwoch der AFP mit. Zammar werde nun verhört.

