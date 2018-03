USA und Südkorea legen Handelsstreit bei

USA - STRAFZÖLLE ⋅ Als erster Staat hat sich Südkorea mit den USA über eine dauerhafte Ausnahme der Stahl-Zölle geeinigt. Beide Länder hätten sich auf eine Quote für Importe an südkoreanischen Stahl in die USA verständigt, teilte das Handelsministerium in Seoul am Montag mit.

Anzeige:

Anzeige: