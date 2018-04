Tote bei Anschlag auf Ausweisstelle in Kabul

AFGHANISTAN ⋅ Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind am Sonntag zwölf Menschen getötet worden. 57 Personen wurden laut dem Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums verletzt, als eine Bombe an einer Ausgabestelle für Personaldokumente detonierte.

Anzeige:

Anzeige: