Rekord bei Abschaltung von Kohlekraftwerken

ENERGIE ⋅ Weltweit sind in den letzten drei Jahren so viele Kohlekraftwerke wie noch nie abgeschaltet worden. Wie ein am Donnerstag publizierter Bericht von Umweltorganisationen ergab, gingen von 2015 bis 2017 522 Kraftwerke mit einer Leistung von 97 Gigawatt (GW) vom Netz.

