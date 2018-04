Partei-Elite gegen Heldin der Basis

DEUTSCHLAND ⋅ Erstmals wird die SPD von einer Frau präsidiert. Morgen stellt sich Fraktionschefin Andrea Nahles den Delegierten zur Wahl. Eine unbequeme Gegenkandidatin könnte ihr die Show vermiesen.

Christoph Reichmuth, Berlin

An der Wahl von Fraktionschefin Andrea Nahles an die Spitze der deutschen Sozialdemokraten besteht kein Zweifel. Und dennoch herrscht vor dem morgigen Parteitag in Wiesbaden Ner­vosität in der SPD-Spitze. Grund: Die national völlig unbekannte Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat sich für eine Gegenkandidatur entschieden. Nun verkommt der Parteitag zu einer Wahl zwischen «wir-hier-unten gegen die-da-oben», wie es die FAZ formuliert – Berufspolitikerin Andrea Nahles von der Partei-Elite, einstimmig vom SPD-Vorstand nominiert, gegen die von der Parteispitze lange Zeit missachtete und belächelte Simone Lange, eine Kandidatin von der Parteibasis.

Nahles wird die Mehrheit der 600 Delegiertenstimmen morgen erhalten, daran besteht kaum ein Zweifel. Indes: Umso mehr Sympathiestimmen die 41-jäh­rige gebürtige Thüringerin Simone Lange auf sich vereint, umso harziger startet Nahles in ihr neues, enorm wichtiges Amt. Ein Er­gebnis unter 70 Prozent für die 47-jährige Fraktionsvorsitzende wäre, zitiert der «Spiegel» einen Spitzengenossen, «eine schwere Hypothek».

Martin Schulz’ letzte ­Amtshandlung

Lange begründet ihre im Parteivorstand nicht gerne gesehene Kandidatur mit dem an der Basis vorherrschenden Wunsch nach stärkerer demokratischer Ausmarchung in der Partei. «Wir brauchen eine Kultur in der SPD, in der Mitkandidaten selbst­verständlich werden.» Die letzte Amtshandlung des abtretenden Parteichefs Martin Schulz war es, seine Fraktionschefin Nahles zur neuen SPD-Vorsitzenden zu erklären – freilich ohne die Meinung der Basis einzuholen. Wegen ­harscher Kritik an diesem Vor­gehen wurde der neue Finanz­minister Olaf Scholz bis zum ­Parteitag zum kommissarischen SPD-Vorsitzenden erklärt. Auch Lange war durch das Agieren des Parteivorstands in der Vor­sitzenden-Frage verärgert. Sie entschied sich damals spontan für die Gegenkandidatur: «Wenn keiner in dieser Partei aufsteht, dann stehe ich auf.»

In Umfragen unter 20 Prozent

Die designierte SPD-Vorsitzende Nahles hat eine Herkules-Auf­gabe zu bewältigen. Einerseits muss die Partei in der Regierungskoalition Verantwortung für das Land übernehmen. Andererseits muss Nahles einen Erneuerungsprozess in der Partei anstossen. Seit der Abwahl des letzten SPD-Kanzlers Gerhard Schröder 2005 reiht die Partei auf Bundesebene Niederlage an Niederlage. Die knapp ein Jahr dauernde Ära unter Parteichef Martin Schulz gilt inzwischen als eines der grössten Missverständnisse der jüngeren Parteigeschichte. Unter Schulz sackte die SPD bei den Bundestagswahlen auf ihren historisch schlechtesten Wert.

Dass die Partei noch tiefer ­fallen kann, zeigen aktuelle Umfragen: Die einst stolze Volks­partei verharrt auf 17 Prozent der Stimmen, knapp vor der erst 2013 ins Leben gerufenen Alternativen für Deutschland (AfD). Am Parteitag dürfte es daher zu hitzigen Debatten kommen. Nach wie vor rumort es bei den Genossen. Ein erheblicher Teil der Basis ist mit dem Entscheid, die Partei trotz anderslautender Botschaften ­direkt nach den verlorenen Bundestagswahlen abermals in eine Koalition mit Angela Merkel zu führen, nach wie vor nicht glücklich.